Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati ormai da più di un mese. Sono state moltissime le voci sul loro conto successive alla rottura.

Molti si sono chiesti per quale motivo i due si sono lasciati, dal momento che sono sempre sembrati così uniti e innamorati. Altri hanno fatto mille congetture su chi abbia lasciato chi. E finalmente abbiamo la risposta a quest’ultima domanda.

A svelare qualcosa in più riguardo a questa dolorosa e sicuramente difficile separazione è stato lo stesso Luca Vezil. Il ragazzo ha voluto rispondere per le rime a tutti i curiosi e gli haters online che nei giorni scorsi hanno ipotizzato una love story nascente tra lui e una misteriosa ragazza con cui il ragazzo è uscito di recente. E le sue parole sono state chiarissime.

Luca Vezil e Valentina Ferragni: chi ha lasciato chi

In un lungo post pubblicato su Instagram, Vezil ha affermato di essere stato vittima di dichiarazioni calunniose per nulla corrispondenti alla realtà. Ha inoltre esortato tutti a restare fuori dai suoi affari privati e di quelli della sorella più piccola di Chiara Ferragni (che sembra aver reagito bene alla rottura).

“Dal momento che è stato scritto e detto qualcosa di non solo falso ma anche calunnioso asserendo al fatto che io abbia avuto una frequentazione in precedenza con una ragazza conosciuta invece la sera in questione, quindi mai vista prima e mai più vista in seguito, tengo a dire solo una cosa. Quando sono stato lasciato, ho accetto di rispettare non solo la decisione della mia ex compagna ma anche la sua decisione di non rendere pubblici i dettagli della stessa, ho deciso di uscire di casa in autonomia e proseguire la mia vita come ho sempre fatto, facendomi forza e basandomi su ciò che ho sempre tenuto alto, i miei valori, l’affetto della mia famiglia e i miei amici”, ha esordito Vezil.

“In questo periodo ho preferito vivere il mio dolore per una relazione finita, senza eccessi e senza lanciarmi in notti brave o altro”, ha continuato l’igienista dentale e influencer. “Avessi cercato visibilità da questa situazione mi sarei comportato diversamente. Visto che questo scoop è atto ad incolpare me per una decisione che ho subito, quindi né preso né causato, inviterei chi ha espresso giudizi a rivedere le sue posizioni. La verità è in mano a due persone e nessun altro”. L’ultimo pensiero è stato per Valentina (che ha comunicato che adesso è Lui l’unico uomo della sua vita), persona a cui ha sempre tenuto moltissimo.

“Ho accettato di tenerla riservata per rispetto di una persona che mi ha accompagnato per gli anni più importanti della mia vita. La vita continua e per me ci sarà sempre rispetto verso chiunque e l’intenzione di guardare avanti sempre”.