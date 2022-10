Valentina Ferragni, altro che disperazione! L’influencer festeggia così dopo la rottura dall’ex

Dopo l’annuncio della separazione dall’ex Luca Vezil, Valentina Ferragni “festeggia” con un weekend molto speciale in buona compagnia: altro che disperazione!

L’influencer in questi giorni è finita sulla bocca di tutti. La piccola sorellina di Chiara, Valentina Ferragni, anche lei amatissimo personaggio del web e della moda, ha lasciato di stucco i tantissimi fan con la notizia inaspettata. Imprenditrice di successo nel campo dei gioielli, ha una pagina Instagram che conta la bellezza di 4.5 milioni di follower, sempre in attesa delle sue ultime novità. La bella Valentina racconta la sua vita click dopo click, tra viaggi, eventi mondani e anche romanticismo.

Proprio così, tra una collaborazione e l’altra, l’influencer era spesso presente sui social in compagnia dello storico fidanzato Luca Vezil, con il quale condividevano progetti e vita sentimentale. Questo fino al momento dello strappo improvviso. Sull’onda delle separazioni vip del momento che vengono rese note al mondo attraverso un comunicato, anche la Ferragni ha spiazzato con questo gesto.

“Dopo tanti anni condivisi insieme abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati” aveva chiosato l’imprenditrice in una storia su Instagram. Ben presto sono iniziati a spuntare i gossip sui suoi possibili nuovi flirt, ma la verità è ben diversa. Valentina si è presa un weekend per “festeggiare” in buona compagnia, ma di loro!

Brindisi con bollicine e relax col sorriso: ecco con chi sta passando il weekend Valentina

Nessun nuovo amore nella vita di Valentina Ferragni, che si è affrettata a smentire un’indiscrezione su un flirt segreto con l’attore spagnolo Alvaro De Juana. Sembra proprio che l’influencer stia affrontando al meglio il periodo della separazione, senza gettarsi in lacrime di disperazione. Anzi, tutt’altro. La bella sorella di Chiara ha fatto sapere nelle sue ultime stories di essere pronta ad un super weekend di relax, tra piscina e bollicine, in buona compagnia.

“Girls weekend (+ Edo)“, si legge in un selfie in cui sono ritratte Valentina, Francesca e il piccolo appena arrivato, pronti a godersi qualche giorno insieme. Dopo la smentita pubblica, tra gli scatti successivi, l’imprenditrice si mostra con una bottiglia ed un calice sollevato in mano, mentre inneggia ad un allegro “Cheers“. Ancora un tuffo in piscina di notte con un buon vino per poi gustarsi qualche momento di coccole a letto col piccolo nipotino Edoardo. Insomma, sembra proprio che la Ferragni stia affogando il dolore nell’affetto della famiglia, mostrandosi più in forma e serena che mai.

“A tutti quelli che in questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, spoilero che ad oggi Pablo è l’unico uomo della mia vita”, aveva scritto invece qualche giorno fa sulla foto del suo bulldog francese, rispondendo ai rumors che la volevano già tra le braccia dello spagnolo. Altroché! Valentina in questo momento si fa coccolare dai veri amori della sua vita.