Torte belle come quelle della pasticceria? Qui ci serve un trucco per chiuderle

Buono da mangiare può essere anche bello da vedere? Nel caso delle torte sì ed è anche più facile di quello che immaginiamo: basta un trucco

Quante volte dopo aver preparato una torta, anche molto buona da mangiare, ci prende lo sconforto perché non sappiamo come concluderla? Certo, parlando delle crostate, ce la possiamo cavare con la solita frolla intrecciata per creare i classici rombi. Ma un po’ di originalità non guasta e basta poco per un risultato eccezionale, un dolce come quelli della pasticceria.

Certo, alla fine quello che conta nel dolce è il suo sapore e non sempre quelli che artisticamente ci sembrano belli poi riescono anche a soddisfare il nostro gusto. Qui non vi suggeriamo le ricette, ma solo un metodo: utilizzare tutto quello che abbuiamo in casa, accessori che nemmeno avevamo immaginato di prendere in mano.

Ci serve un trucco e ce ne sono di facilissimi. Ma prima di passare alla dimostrazione pratica, un consiglio che serve sempre. Per essere certe che queste decorazioni non si smontino durante la cottura dell’impasto, quando la torta è pronta mettiamola in frigorifero per circa 40 minuti e così non rischiamo nulla.

Torte belle come quelle della pasticceria? Gli strumenti necessari

Il primo strumento che useremo per decorare in modo artistico le nostre torte non è un accessorio della cucina, ma lo portiamo sempre con lui. Sono le dita, che in questo caso diventano uno strumento preziosissimo.

Passiamole velocemente nella farina facendola aderire, così sarà più facile lavorare l’impasto. Poi partendo da un lato della torta cominciamo a pizzicare l’impasto facendo una pressione leggera in modo da non romperlo. Una decora

zione semplice, ma molto efficace e nessuno capirà come l’abbiamo fatta.

In alternativa possiamo utilizzare la forchetta: appoggiamola all’impasto inclinandola e facciamo una leggera pressione, sempre partendo da un lato della torta e andando avanti lungo tutta la circonferenza. Il risultato finale sarà quello di una treccia, molto caratteristico e anche bello da vedere dopo la cottura.

Generalmente utilizziamo la sac-à-poche per riempire le nostre torte, i pasticccini, i cannoli e molto altro. In questo caso però diventerà una preziosa alleata per abbellire le torte: passiamo il beccuccio forato nella farina e poi pressiamolo leggermente sui bordi della torta andando con ordine da una parte all’altra. Il risultato finale è simile ai petali di una rosa.

Infine le pinze, vanno bene anche quelle che di solito usiamo per girare la carne. Anche in questo caso intingiamole nella fatina e poi poggiamole verso il bordo della torta seguendo tutta la circonferenza. Sono più pesanti di tutti gli altri strumenti, quindi dobbiamo essere molto delicati per non rompere l’impasto.