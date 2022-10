Altro che nuovo amore per Valentina Ferragni? Arriva la verità che gela tutti

By

Valentina Ferragni ha da poco comunicato la separazione dall’ex fidanzato: in breve tempo finisce nel turbine del gossip per il nuovo amore, qual è la verità.

L’ondata di sfortuna amorosa che ha colpito il mondo dei vip italiani continua ad abbattersi su tutto il territorio, senza lasciare scampo. Seppur pochissimi concedono ai fan la gioia della reunion, come Belen e Stefano De Martino, sono in maggioranza i casi di separazioni inaspettate. La nuova “moda” in fatto di vita sentimentale, impone il diktat del comunicato ufficiale.

Quasi dettato da un senso del dovere di onestà nei confronti dei follower, le celebrità annunciano la fine delle loro love story per mezzo social o, ancor meglio, attraverso dei veri e propri comunicati stampa alle agenzie di competenza. In un 2022 segnato dalle coppie scoppiate, si inserisce un altro messaggio giunto negli ultimi giorni dalla famiglia più influente del momento. A lasciare a bocca aperta è stata Valentina Ferragni, che con una semplice storia su Instagram ha rivelato di essersi separata dallo storico fidanzato Luca Vezil.

“Dopo tanti anni condivisi insieme abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati“, si leggeva nel post molto sintetico. Poi, il tutto è tornato alla normalità, fino a quando una giornalista ha lanciato una bomba imprevista. La Ferragni si consola tra le braccia del noto attore spagnolo? La sua risposta.

“L’unico uomo della mia vita”, la Ferragni risponde allo scoop così

Un’immediata indiscrezione è piombata tra le pagine di cronache rosa subito dopo il comunicato della separazione tra Valentina Ferragni e Luca Vezil. A lanciarla è stata la giornalista Claudia Cabrini, che su Twitter ha condiviso lo scoop, affermando che a Ibiza sarebbe scoppiata la scintilla tra l’influencer e Alvaro De Juana, attore di Elite. “Lo scrivo qui per avere le prove quando lo comunicheranno in via ufficiale”, aveva aggiunto con molta convinzione l’autrice del gossip.

Non è passato molto tempo, però, prima che la sorella più piccola delle Ferragni facesse chiarezza sul caso. “A tutti quelli che in questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, spoilero che ad oggi Pablo è l’unico uomo della mia vita“, ha scritto l’imprenditrice su una foto che ritrae il suo dolcissimo bulldog francese.

Nulla di fatto, insomma, perché il trambusto si è spento ancora prima di iniziare. Nessun commento è arrivato da Alvaro, che nella celebre serie Netflix interpreta i panni di Didac. É innegabile che all’influencer qualche like sulle foto del bello spagnolo sia sfuggito, ma a quanto pare, questo è stato il massimo della loro interazione.