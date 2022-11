Paola Barale, la frecciatina bollente all’ex Gianni Sperti gela tutti

Paola Barale ha lanciato una frecciatina piccante all’ex compagno Gianni Sperti dopo una sua esibizione a Ballando con le Stelle. Ecco cosa ha detto.

Ballando con le Stelle è entrato ormai nel vivo della competizione e non sono mancate, nel corso delle puntate, le risate ma anche la commozione (generata soprattutto dall’esibizione toccante di Rosanna Banfi dedicata a chi lotta e ha lottato contro un tumore). Stavolta a far discutere è stata Paola Barale, che nel programma è di certo una delle concorrenti più acclamate.

La Barale ha dimostrato più volte di avere un carattere forte e difficilmente resta zitta quando si sente attaccata. E ha quindi ribattuto in modo deciso alle critiche del giurato Fabio Canino che ha sottolineato la scarsa scioltezza di Paola nella danza. Ed è stato allora che showgirl ha lanciato la “bomba”!

Paola Barale, la frecciatina a Gianni Sperti lascia tutti basiti

Dopo l’esibizione della Barale (che faceva tutto un altro lavoro da giovane), Canino ha esclamato spiritosamente: “L’unica cosa che hai in comune con la danza è l’ex marito”. Al che la Barale si è lasciata sfuggire una risposta “di cuore” che nessuno si sarebbe aspettato: “Sarà quello che mi ammoscia”.

La showgirl (che è molto cambiata nel corso degli anni), forse prevedendo l’effetto delle sue parole, ha prontamente aggiunto, tra l’imbarazzo generale: “Con tutto il rispetto per Gianni”. Paola e Gianni Sperti, oggi volto cult del programma di Maria de Filippi Uomini e Donne, sono stati spostati dal 1998 al 2002, ma hanno poi divorziato in malo modo. Ancora oggi i due non si rivolgono la parola, anche se più volte si sono stuzzicati a vicenda con battutine al vetriolo che non sono mai passate inosservate.

Si è molto discusso, nel corso degli anni, sul vero motivo della rottura tra i due. All’inizio sembrava che il motivo principale fosse il fatto che Sperti volesse dei figli mentre la Barale no e questo li ha molto divisi con il passare degli anni dopo il matrimonio. Ma una recente dichiarazione di Sperti sui social ha fatto grande scalpore. Il ballerino ha infatti pubblicato una foto di un animale (muniti di grosse corna) nella natura, e nella caption del post ha scritto un sibillino “Bisogna saperle portare”.

Un chiaro riferimento alle corna dell’animale, quindi. Molti hanno quindi supposto che il noto volto di Uomini e Donne sia stato tradito in passato dalla Barale e che questo abbia posto fine una volta per tutte alla già traballante relazione. Probabilmente non sapremo mai con certezza il vero motivo alla base della rottura tra i due, quel che è certo è che nessuno dei due sembra aver dimenticato il passato.