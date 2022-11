Il principe Harry è pronto a fare una rivelazione incredibile su suo padre Re Carlo e secondo alcuni questa rivelazione potrebbe impedire definitivamente una riconciliazione tra i due.

Il libro del principe Harry sta per uscire (è atteso per il prossimo 10 gennaio) e già non si fa altro che parlare delle possibili rivelazioni che il principe ribelle potrebbe fare. Sono attese, tra le altre cose, rivelazioni sconvolgenti su Camilla Parker Bowles (mai davvero apprezzata da Harry) e su suo padre, Re Carlo.

Proprio la rivelazione su Carlo sarebbe quella più difficile da digerire dal parte della Royal Family, che potrebbe rendere del tutto impossibile una riappacificazione tra Harry e Carlo. Ma di che rivelazione si tratterà nello specifico? Ancora niente, ovviamente, è stato divulgato, ma si suppone che Harry abbia dedicato un intero capitolo proprio al padre…

Principe Harry fa tremare Palazzo Reale: la rivelazione su Carlo potrebbe sconvolgere gli equilibri

In questo intero capitolo dedicato da Harry al padre pare che il principe gli rinfacci tutti i tormenti e i dolori che fin a piccolo ha dovuto sopportare, soprattutto la reticenza con cui Carlo parlava dell’incidente di lady Diana.

Harry non avrebbe mai potuto razionalizzare al perdita della madre, a quanto sembra, anche a causa di questo comportamento del padre, che non voleva mai parlare di lei. Secondo quanto affermato dall’esperta dei Royal Ingrid Seward, “…Carlo pensava fosse la cosa giusta da fare e Harry incolpò il padre. Sentiva che avrebbe dovuto spiegare a lui e a William come e perché era accaduto l’incidente. Gli anni passarono e Harry lamentò di non capire se sua madre fosse stata vittima di un omicidio o se fosse stato solo un tragico incidente. Era arrabbiato con suo padre”.

Ma ci sarebbe anche un’altra rivelazione all’interno del libro su Carlo ancor più intima e riservata, che pare Harry (sempre più innamorato di Lei) voglia rendere pubblica. Ancora non si sa di cosa si tratti, ma quale che p certo è che se venisse divulgata davvero questo rendere praticamente impossibile il reintegro di Harry nella Royal Family. Almeno a detta degli esperti della Famiglia Reale.

Non ci resta quindi che aspettare e vedere cosa succederà effettivamente e se la fatidica bomba scoppierà veramente a Palazzo Reale. C’è infatti chi dice che il libro di Harry farà sì qualche rivelazione inedita ma non si tratterà di niente di così rilevante da gettare la Royal Family nel caos…