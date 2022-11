Il tailleur di velluto è la soluzione perfetta per apparire più grandi

C’è chi associa il velluto al passato, chi si immagina le tende dei palazzi reali e chi lo apprezza per l’austera eleganza che ci fa apparire immediatamente più adulte, più serie, più di valore. Senza essere inaccessibili sembreremo più grandi. Ecco il tailleur del momento.

Non è affatto vero che tutte le donne siano in fissa con la nostalgia da “gioventù che non torna più”. Molte vorrebbero apparire più grandi, semplicemente più signore. Per fare questo la moda aiuta davvero e con un tailleur in velluto e relativo tacco alto (se si è spilungone andrà benissimo anche una scarpa stringata maschile) il gioco è fatto.

Dopo aver visto cinque idee per far apparire un outfit low cost di lusso – da cui potremmo carpire spunti interessanti – scopriamo insieme quali look creare con semplicità grazie al velluto.

Il velluto è il tessuto che ci fa eleganti e mature al punto giusto

Dal blazer nero, classico, con collo a V e revers di Mango (79,99 euro) a quelli proposti da tempo da Giorgio Armani il passo non è breve ma è il mood ad essere lo stesso. In base alle proprie possibilità (ergo, non ci sono scuse) tutte possiamo deciderci per il cambiamento, per entrare anche esternamente nell’età adulta, mostrandoci così più signorili senza scoprirci.

Anche solo un blazer di qualità in velluto farà la differenza ma restando sull’idea iniziale che solitamente è quella giusta vediamo un altro brand. Con Patrizia Pepe abbiamo la giacca in velluto martellato color cedar e scollo morbido. La fusciacca coordinata definisce alla perfezione il punto vita e gli accessori argentati – che sapremo scegliere – completeranno l’outfit divinamente. Costa 338 euro. Il pantalone extra lungo ha invece i nastrini da legare all’altezza delle caviglie e lo stesso gioco di texture. Ha un prezzo di 218 euro sul sito ufficiale.

Creato da Extro & Vert Tall, il blazer in velluto blu navy profondo ha un taglio maschile e costa 79,99 euro. Si chiude con due soli bottoni ed ha le tasche laterali a filetto. I pantaloni abbinati sono morbidi ed a vita alta. Il prezzo è di 52,99 euro.

Senza andare a cercare la luna e senza sforare il budget mensile, potremo raggiungere la mission e vederci un po’ più grandi per la cena con la nuova azienda, per la prima a teatro o per conoscere la famiglia del nostro “lui”. Per il savoir-faire però dovremo fare da sole.

Silvia Zanchi