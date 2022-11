Se gli gnocchi non ti vengono mai bene è perché commetti sempre questi errori

Scopri quali sono gli errori che non dovresti mai fare quando prepari gli gnocchi. Una volta appresi, il tuo primo piatto sarà più buono che mai.

Chi non ama gli gnocchi? Il loro sapore, unito alla consistenza morbida e farinosa ne fanno uno dei piatti più buoni che ci sia. E questo sopratutto perché sono in grado di impreziosire qualsiasi condimento si decida di mettergli accanto. Ne consegue, che imparare a prepararli a casa sia un po’ il desiderio di chiunque desideri sorprendere i propri cari portando in tavola qualcosa di buono.

Dopotutto, sappiamo tutti che gli gnocchi freschi hanno una marcia in più non indifferente. Cosa che li rende ancora più speciali se realizzati sul momento e con le proprie mai. Come fare, però, a prepararli per bene? Probabilmente ti è già capitato di cimentarti per ottenere scarsi risultati. E questa, diciamocelo, è una sensazione affatto piacevole. Se sai di cosa parliamo, allora è probabile che ti sia trovata a commettere alcuni errori a cui spesso non si fa proprio attenzione ma che possono fare davvero la differenza. Errori che, una volta evitati, ti consentiranno di ottenere gli gnocchi che desideri da sempre.

Gli errori da non fare mai quando prepari gli gnocchi

Se gli gnocchi rientrano tra i tuoi piatti preferiti ma non sai mai come realizzarli al meglio, sei nel posto giusto. Spesso, infatti, partire dagli errori che si fanno senza saperlo è il miglior modo per poter contare su un risultato davvero piacevole.

Ciò che conta è appuntarsi mentalmente tutto quel che non si dovrà più fare e ricordarselo quando ci si trova a preparare la ricetta. Il risultato finale sarà tale da lasciarti più soddisfatta che mai, esattamente come già avvenuto comprendendo gli errori da non fare più con la cotoletta alla milanese.

Scegliere le patate sbagliate

Gli gnocchi classici (almeno in Italia) sono fatti con le patate. Questo significa che tale ingrediente andrà scelto con estrema cura. Prendere le prime che trovi in casa o al supermercato potrebbe portare infatti ad un risultato davvero poco piacevole.

Il trucco sta quindi nell’optare per patate “rustiche”. Che non siano troppo vecchie ma neppure troppo nuove. E questo perché devono avere la giusta concentrazione di amidi. Elemento indispensabile per dar vita a degli gnocchi di patate davvero gustosi.

Cuocerle troppo

Le patate devono essere cotte ma non troppo. Altrimenti ti troverai con un composto difficile da lavorare. Per ottenere un buon risultato potresti optare per la cottura al vapore invece di quella in pentola e farle cuocere in modo da ammorbidirsi ma da non diventare mai sfatte. Così facendo potrai contare su delle patate adatte alla realizzazione dei tuoi gnocchi.

Non mettere l’uovo è uno degli errori più comuni che si fanno con gli gnocchi

A meno di non avere esigenze dettate da scelte vegane o da allergie particolari, l’uovo dovrebbe sempre far parte della ricetta. Serve infatti a legare, colorare e donare sapore. Farne a meno è quindi un errore che potrebbe costarti molto, sopratutto per la forma e la struttura finale dei tuoi gnocchi di patate.

Metterci troppo tempo

L’impasto degli gnocchi deve essere morbido al punto giusto. Per far si che ciò avvenga è importante evitare accuratamente di lavorare troppo il composto finale. Meglio essere veloci (cercando di non scottarsi le dita). Un po’ di impegno in più in questa fase delicata del processo, renderà il tuo primo piatto molto più buono.

Non fare le righe

Gli gnocchi di patate vanno rigati, anche se hai fretta. Ciò serve infatti a farli cuocere nel modo corretto e, sopratutto, a far si che tengano bene il condimento. Questo infatti dovrebbe fermarsi almeno un po’ sulla loro superficie e non scivolare via. Una differenza che ti ottiene appunto rigandoli per bene.

Ora che hai capito quali sono gli errori che fai quasi sicuramente ogni volta che prepari gli gnocchi, ti basterà semplicemente evitarli per ottenere un buon risultato. Solo così potrai godere di un primo piatto così buono da soddisfare sia te che i tuoi cari. E tutto facendoti fare una bella figura in famiglia!