Stanno per entrare nella Casa del GF Vip due new entry molto famose che promettono di attirare moltissimi nuovi telespettatori nel programma.

Mai il GF Vip è stato più controversi di quest’anno. Da Marco Bellavi a Elenoire Ferruzzi sembra che tutti non parlino d’altro. Purtroppo, però, non in senso positivo. Dopo tanti vipponi “cacciati” dallo show per il loro comportamento discutibile, come Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini, ecco arrivare due nuove reclute nel programma che promettono fuoco o fiamme.

Si tratta di personaggi tv conosciutissimi, che hanno avuto modo di “farsi le ossa” in altri programmi di spessore. Uno di loro ha già partecipato una volt al noti programma di Mediaset e l’abbiamo visto anche come concorrente di Uomini e Donne. L’altro è stato invece uno dei personaggi di punta della scorsa edizione dell’isola dei Famosi. Ma chi sono esattamente questi due personaggi misteriosi?

GF Vip, arrivano due importanti new entry che ribalteranno la situazione nella Casa

Stiamo parlando di Luca Onestini e Edoardo Tavassi, due super vip arcinoti al grande pubblico. Il primo aveva anche litigato furiosamente anche con Elenoire Casalegno…

Lo scorso anno Tavassi, fratello di Guendalina, ha dato vero spettacolo sull’Isola dei Famosi iniziando un flirt con la figlia di Eva Henger, Mercedesz. Un flirt he però ha avuto vita breve. Onestini, invece aveva già preso parte alla seconda edizione de GF Vip, arrivando anche in finale.

L’ingresso della coppia è atteso per il prossimo 3 novembre e già i telespettatori si pregustano i colpi di scena che i due sapranno portare in trasmissione. Edoardo allaccerà una nuova relazione con qualche ragazza all’interno della Casa? Che sia la volta della tanto discussa Nikita di innamorarsi? Al fascino di Tavassi, d’altronde, è difficile resistere.

Potrebbero inoltre entrare nella Casa Sarah Altobello, Akash Kumar, Raffaello Mazzoni e Micol Incorvaia, sorella della più nota Clizia. Micol è conosciuta per essere stata la ex fidanzata dell’attuale gieffino Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo ha maturato un forte interesse per la gieffina Antonella Fiordelisi, ma i telespettatori sono convinti che il suo interesse sia a senso unico. La carismatica influencer, infatti, sembra decisamente presa dal bel Antonino Spinalbese. Il ritorno della Incorvaia nella vita di Donnamaria farà scoppiare di nuovo l’amore tra i due?