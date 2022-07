Mercedesz Henger, la nota figlia di Eva Henger protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ha finalmente raccontato la verità su Edoardo Tavassi. Ecco cosa ha detto.

Alla fine Mercedesz Henger non ce l’ha fatta più e ha rivelato tutto sul suo rapporto con Edoardo Tavassi. I due avevano catalizzato l’attenzione degli spettatori durante le riprese de L’Isola dei Famosi, facendo credere a tutti di essere follemente innamorati. L stessa Mercdesz aveva detto apertamente di sentirsi molto attratta da Tavassi e di voler provare a costruire qualcosa di serio con lui. E le foto dei due insieme avevano fatto intuire che tra i due ci fosse più di una semplice attrazione fisica. Ma ecco cosa ha rivelato la Henger su Tavassi solo pochi giorni fa.

Una rivelazione davvero inaspettata quella di Mercedesz Henger su Edoardo Tavassi, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Solo pochi giorni fa, l’affascinate ex naufrago aveva dichiarato: “Tra Estefania e Mercedes preferisco senza dubbio Estefania. Con lei andrei volentieri a cena fuori. Si è mostrata per quella che è e non si è nascosta. Mercedes invece ha giocato tanto. A telecamere spente mi capiva e appoggiava, poi quanto i cameraman tornavano faceva la vittima per attirare l’attenzione del pubblico”.

L’ex naufrago ha poi aggiunto di provare una forte antipatia per questo genere di persone. Dopo la fine de L’Isola dei Famosi, Edoardo ha rivelato di essere stato ricontattato da Mercdesz (che in precedenza è anche riuscita a sbugiardare Selvaggia Lucarelli) con l’intento di ripulire la sua immagine pubblica “perché non so cosa abbia combinato nei programmi di Barbara D’Urso”. Ed ecco cosa ha ribattuto Mercedesz a questa provocazione.

Mercedesz Henger si toglie un sassolino dalla scarpa: la verità su Edoardo Tavassi

Non è tardata ad arrivare la risposta di Mercedesz, che intervistata da SuperguidaTv ha affermato: “Il mio interesse per lui era reale non ho mai finto nel programma”.

E ha aggiunto: “Con Edoardo ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto”. La ragazza ha poi ammesso di esserci rimasta molto male per l’assenza di Edoardo sul podio dell’Isola dei Famosi. “Per me era scontato che lui arrivasse in finale e non averlo lì mi è dispiaciuto molto”. Insomma, sembrerebbe che l’interesse di Mercdesz (che ha recentemente fatto una rivelazione importante su sua madre) verso Tavassi fosse tutto tranne che “costruito ad hoc”. L’ex naufrago farà mai ritorno tar le braccia della bella Mercedesz?