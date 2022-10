Eros Ramazzotti ha dichiarato in modo del tutto inatteso che tipo di nonno sarà per il suo nipotino, il figlio di Aurora Ramazzotti. E la sua affermazione ha lasciato tutti senza parole.

Eros Ramazzotti sta vivendo un momento molto positivo della sua vita. Dal punto di vista professionale le cose non potrebbero andare meglio. I suoi concerti sono ancora seguitissimi e le idee per i nuovi album non mancano. Anche dal punto di vista personale si tratta di un momento propizio. Il cantante ha infatti legato di nuovo molto con la sua ex moglie Michelle Hunziker, e pare che questo riavvicinamento sua stato facilitato dall’annuncio della gravidanza della giovane figlia dei due, Aurora.

La giovane Ramazzotti ha da poco fatto un gender reveal party durante il quale ha comunicato a tutti di essere in attesa di un bel maschietto. Grandissima l’emozione di mamma Michelle, che non ha saputo trattenere lacrime di commozione. Nonostante non fosse presente al gender reveal party c’è da scommettere che anche papà eros sia fuori di sé dalla gioia. Nel frattempo, ha fatto una dichiarazione inaspettata dicendo che non sarà il tipo di nonno che vizia i suoi nipotini…

Eros Ramazzotti, la dichiarazione sorprendente: ecco che tipo di nonno sarà

Ramazzotti (riguardo a cui si era vociferato un ritorno di fiamma con Michelle Hunziker) ha dichiarato che non vizierà il suo nipotino, perché è sempre più stato incline a educare piuttosto che viziare.

Ha poi ammesso di avere molta fiducia nelle capacità genitoriali della figlia (che si è di recente lasciata andare un uno sfogo molto scioccante), che è una ragazza con la testa sulla spalle. “Mia figlia è una donna cresciuta e con testa. L’amore che vedo tra lei e il suo compagno Goffredo Cerza è un esempio”. Riguardo al regalo per il nipotino, Eros ha già una mezza idea. “Una gita in studio dove ci sono tutti gli strumenti e vedremo quale preferirà. Più in generale penso che meno regali si facciano più ci sia una spinta a migliorarsi. Ho l’istinto a educare, non sarò solo il nonno che vizia”.

Insomma, un nonno dolce ma severo quando serve. Michelle sarà invece una nonna più giocherellona e permissiva? Potrebbe essere, dato il suo carattere solare e allegro. Quel che è certo è che Aurora potrà sempre contare sull’appoggio di entrambi i suoi genitori, che non le faranno mai mancare il loro aiuto durante la crescita del bambino. E intanto, la nuova casa di Aurora e Goffredo cerza è quasi ultimata e i fan non vedono l’ora di vedere come è stata sistemata la cameretta del piccolo (di cui ancora non si conosce il nome…)