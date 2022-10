Vegetariani a cena? Evita questi errori e li conquisterai dalla prima all’ultima portata!

Hai degli amici vegetariani e non sai come prepararti? Niente paura, oggi ti spiegheremo quali errori non fare mai per poter contare su un ottimo risultato.

Avere ospiti a cena è sempre un piacere ma anche una responsabilità. Dal momento dell’invito, si ha infatti il compito di scegliere un menu che si adatti alle esigenze di tutti e che tenga conto di gusti, eventuali intolleranze e allergie e di scelte alimentari come, ad esempio, quella vegetariana.

Spesso si tratta di situazioni che possono destare qualche ansia di troppo e che rischiano di mettere in soggezione o di portare a scelte del tutto errate come quella di creare un menu a parte per chi mangia in modo diverso. Per questo motivo, oggi ti indicheremo gli errori che dovresti assolutamente evitare. Così facendo potrai arrivare alla creazione di un menu che sia idoneo per tutti e che ti garantisca più manovra in cucina.

Quali errori non fare mai in caso di ospiti vegetariani a tavola

Poter far felici i propri ospiti a tavola è sempre un vero piacere che bisognerebbe assicurarsi attraverso tutta una serie di attenzioni particolari. Se sei qui perché uno o più dei tuoi ospiti sono vegetariani e non sai come muoverti, hai fatto la scelta giusta.

Oggi, infatti, ti indicheremo gli errori che probabilmente hai già rischiato di fare e che potrai eliminare del tutto dalla tua check list. In questo modo, proprio come avvenuto grazie alle regole per gli amici vegani, potrai concentrarti unicamente sugli step corretti e scegliere il cibo più idoneo senza evitare inciampi spesso banali ma in grado di rovinare un pranzo o una cena.

Fare di tutta l’erba un fascio

Iniziamo con il dire che oggi le esigenze alimentari delle persone sono di più rispetto ad un tempo. Per questo motivo, è sempre molto importante informarsi al fine di accertarsi di aver capito bene. Un errore banale che potresti fare è ad esempio quello di confondere l’alimentazione vegana con quella vegetariana.

Sebbene entrambe abbiano dei punti in comune, quella vegetariana consente l’uso di uova e latticini. Motivo per cui escluderli a propri dal tuo menu sarebbe un grave errore. Certo, rima di agire sarebbe sempre bene chiedere di eventuali problematiche come, ad esempio, l’intolleranza al lattosio. Cosa che, a dirla tutta, dovresti fare con ogni ospite che siederà alla tua tavola.

Creare piatti diversi

Un altro errore che dovresti proprio evitare è quello di scegliere un menu diverso per chi è vegano. Le ricette sono così tante che trovare qualcosa che vada bene a tutti non sarà così difficile. Con la pasta, ad esempio puoi spaziare con l’uso di panna, besciamella e verdure mentre per i secondi puoi affidarti a uova, tofu, seitan e alimenti che volendo potresti declinare per tutti. In questo modo nessuno si sentirà emarginato e, al contempo, tu potrai scoprire ricette nuove. E credimi, alcune saranno così buone che vorrai tenerle anche per il futuro.

Comprare piatti già pronti

A differenza di quanto credi, la cucina vegetariana non è affatto difficile. Anzi, con molta probabilità, ti sarà già capitato di realizzare piatti vegetariani e tutto senza che lo sapessi. Dalla pasta con il pomodoro alla frittata di patate, le opzioni che non contemplano l’uso della carne sono davvero tante. Prima di orientarti su piatti già pronti prova quindi a metterci del tuo. Il risultato sarà sicuramente più apprezzato. E se proprio non ce la fai, acquista qualcosa in gastronomia (accertandoti sugli ingredienti) e proponila a tutti con il pretesto che è così buona che volevi fargliela provare. In questo modo mangerete tutti allo stesso modo, tu sarai più sollevata e il cibo a tavola sarà ottimo.

Non prestare attenzione ai dolci

Un altro errore che si fa spesso è quello di non prestare attenzione ai dolci. Per quanto al loro interno non ci sia ovviamente della carne, questi possono contenere colla di pesce che al di là del nome fuorviante la contiene. Meglio cercare qualche ricetta di dolce vegano o comprarne uno già pronto che vada bene a tutti. E se la pasticceria non è proprio nelle tue corde e gli amici vegetariani ti chiedono cosa portare, proponigli il dolce. Così facendo sarai sicura di non sbagliare e che tutti potrete godere di qualcosa di buono.

Aver paura di fare domande

Infine, per qualsiasi dubbio, ricorda sempre di chiedere. Far vedere che ti interessi ad un modo di mangiare diverso non è mai un problema. Anzi, i tuoi ospiti saranno più che felici di percepire il tuo interesse e potranno offrirti tutte le dritte che ti servono per non sbagliare. In questo modo anche tu sarai più rilassata e potrai goderti al meglio la serata tra amici.

Ora che hai capito quali sono gli errori da non fare in caso di ospiti vegetariani, ti basterà seguire queste dritte per scoprire che ideare un menu sarà davvero semplice. E, cosa ancor più importante, potrai contare su una cena davvero speciale e che sarà sicuramente anche di tuo gradimento.