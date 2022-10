Ospiti vegani a cena? Se non vuoi fare gaffe, evita questi errori!

Scopri quali sono gli errori che non dovresti mai fare se hai degli ospiti vegani a cena.

Poter ospitare amici e parenti a casa è sempre un’esperienza piacevole ma anche in grado di generare una certa ansia da prestazione. Spesso si ha infatti voglia di mostrarsi al meglio e di dare un’immagine di se e della propria casa che sia impeccabile. In tutto ciò rientra ovviamente la cucina che passa sempre dalla scelta degli ingredienti a quella dei piatti migliori da preparare.

Per questo motivo, può capitare che davanti ad un ospite vegano ci si trovi improvvisamente in crisi. Se stai vivendo una situazione simile e non sai molto sull’argomento, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, ti mostreremo quali sono gli errori da non fare mai quando devi realizzare una cena adatta anche ai vegani.

Cena vegana? Ecco gli errori che non dovresti mai fare

Se hai un amico o un conoscente vegano, prima o poi ti troverai nella condizione di dover preparare qualcosa da mangiare e di non sapere come muoverti. Per fortuna, imparando ad evitare gli errori più comuni, puoi andare tranquilla e gestire al meglio la cena. Ciò che conta è impegnarti al massimo, non tanto per fare bella figura (quella verrà da se) quanto per far vivere una serata piacevole ai tuoi ospiti.

Ecco quindi cosa non fare mai e come agire al fine di portare in tavola le scelte più giuste e, ovviamente, a prova di alimentazione vegana. Che si tratti di una scelta etica o motivata da altro, quella vegana va infatti rispettata come ogni altra. E partire da questo, ti solleverà già dagli errori più gravi. Inoltre potrai scoprire tanti piatti gustosi come quello delle cotolette vegane.

Realizzare una cena del tutto diversa da quella degli altri

Far sentire i tuoi ospiti tutti uguali è la prima regola per una cena che funzioni. E questo passa anche dall’evitare di commettere uno degli errori più banali. Realizzare piatti diversi e del tutto fuori tema con la tua cena, far

ebbe infatti sentire eventuali ospiti vegani come degli alieni.

Se hai modo, mettiti in gioco e prepara cibi vegani per tutti. Ciò ti aiuterà ad entrare maggiormente nell’ottica e a scoprire anche piatti nuovi a cui non avresti mai pensato. Se proprio non te la senti, scegli pietanze che sono facilmente declinabili in versione vegana. In questo modo i piatti avranno un aspetto simile ma con la sola differenza di non contenere ingredienti sbagliati per chi è vegano.

Acquistare cibi già pronti

Meglio un piatto semplice ma realizzato con le tue mani che quelli del supermercato. Non far mai sentire l’ospite come difficile o di serie B è infatti la primissima regola da seguire. E per farlo ti basterà avvalerti delle tante ricette che si trovano in giro. Ricette che una volta sperimentate scoprirai così buone da volerle gustare anche tu. Ciò che conta è impegnarti, perché al di là del risultato, non c’è nulla di meglio del sentire l’interesse e il calore di chi ha gestito e organizzato la cena.

Limitarsi con gli ingredienti è tra gli errori più comuni quando si hanno ospiti vegani

Per i vegani ci sono ormai ingredienti praticamente ovunque. Dal formaggio di riso, al fotu e al seitan puoi trovare in giro praticamente di tutto. Inoltre non vanno dimenticati i legumi, la pasta e i tanti ortaggi con i quali è possibile realizzare pietanze davvero buonissime e adatte a tutti. Basterà informarsi un po’ sul web (magari su qualche sito che tratta proprio di cucina vegana) per trovar idee e spunti davvero interessanti.

Fare un dolce diverso dagli altri

Se il dolce ti fa troppa paura puoi ordinarne uno in una pasticceria vegana e offrire lo stesso dolce a tutti i tuoi ospiti. Non c’è infatti cosa migliore che concludere il pasto in modo inclusivo e del tutto adatto ai gusti e alle esigenze dei presenti. Detto ciò, se hai modo di realizzarne uno tu puoi sempre cimentarti, magari chiedendo aiuto (se sei in confidenza) con l’ospite in arrivo. È molto importante, infatti, ricordare che anche i cibi a cui non si pensa possono essere sbagliati. Una dritta? Il miele non va bene. Al contrario, il cioccolato fondente (quello senza latte, insomma) si può tranquillamente usare.

Aver paura di chiedere

E se nonostante tutto hai ancora qualche dubbio? Chiedi! Non aver paura a farlo perché dimostrare interesse e mente aperta è quanto di più bello ci sia. Mostrati interessata, chiedi pure tutte le informazioni delle quali hai bisogno e vedrai che dall’altra parte ci sarà un’apertura totale. In questo modo inizierai la cena con il piede giusto ancor prima che i tuoi ospiti arrivino a casa.

Evitare questi errori rappresenta di per se il modo corretto di approcciarsi ad una cena vegana o con ospiti che seguono questo tipo di alimentazione. E chissà che alla fine non ne esca arricchita anche tu, sia nell’anima che per quanto riguarda la conoscenza di nuovi piatti che imparerai ad amare.