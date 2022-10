Uva ghiaccia, non crederai al tuo palato per quanto è buona: la prepari in pochi secondi!

By

L’uva ghiaccia è uno snack sano da preparare in pochi secondi: non crederai al tuo palato per quanto è buona. Assolutamente da provare.

Voglia di uno snack sano ma al tempo stesso gustoso? Mai sentito parlare di uva ghiaccia? Ecco allora la ricetta facile facile, assolutamente da provare per realizzare uno spuntino in pochi secondi buonissimo.

Da non scambiare per l’uva brinata, che prevede l’aggiunta dell’albume. L’uva ghiaccia è ancora più semplice, per realizzarla basta solo avere dello zucchero semolato e un congelatore.

Un’idea davvero originale ma al tempo stesso velocissima da preparare che lascerà stupiti anche i vostri ospiti. Scopriamo allora come si fa a prepararla, non crederete al vostro palato per quanto è buona.

Ecco come si prepara l’uva ghiaccia

Tra la frutta autunnale troviamo anche l’uva, che sia bianca, rossa, rosata, o l’uva fragola, qui trovi un dolce squisito da preparare, adesso è il periodo giusto per consumarla. I suoi benefici sono noti a tutti. L’uva contiene infatti antiossidanti e svolge un’azione antinfiammatoria sul nostro organismo.

L’uva fa bene all’apparato cardiovascolare e inoltre aiuta a contrastare invecchiamento e previene lo sviluppo di tumori. Visto che offre un discreto apporto zuccherino è sconsigliata per i diabetici.

Inoltre, la buccia dall’elevato contenuto di cellulosa può essere poco digeribile per i bambini. Ottima però ad esempio per il sistema venoso. Ideale dunque per chi soffre di emorroidi, fragilità dei capillari e insufficienza venosa.

Inoltre, è un ottimo rimedio naturale per le emorragie visto che ha proprietà astringenti e ideale per i disturbi legati alla menopausa. Al di là delle sue innumerevoli proprietà l’uva è anche un frutto da consumare così com’è o per realizzare squisiti dolci.

Noi in questo caso l’abbiamo voluta declinare in uno snack da consumare alla sera sul divano di fronte alla nostra serie preferita su Netflix, oppure come spuntino per una merenda prima di fare sport.

E così via. Ma come si prepara l’uva ghiaccia e perché è così buona? Intanto bisogna sottolineare che non serve nient’altro che uva e zucchero semolato. La preparazione è praticamente a prova di bambino.

Ingredienti:

400 g di uva

100 g di zucchero semolato

Preparazione

Laviamo accuratamente l’uva, sgraniamo i chicchi, quindi li asciughiamo con un pezzo di carta da cucina o un canovaccio pulito.

Ora li trasferiamo su un passino. Mettiamo lo zucchero semolato in una ciotola e lo cospargiamo sopra ai chicchi d’uva che avevamo messo precedentemente nel colino, tenendo sotto un recipiente per poi contenerli.

A questo punto trasferiamo tutto nel recipiente più grande messo sotto e riponiamo in freezer per circa 3 ore.

Trascorso il tempo degustiamo la nostra uva ghiaccia: sarà buonissima!