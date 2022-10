Sofisticato e originale: amerai il nuovo colore di tendenza per capelli

Sei vuoi sfoggiare un look chic e glamour non devi fare altro che scegliere il colore di capelli di tendenza del momento.

C’è un motivo se la torta red velvet è uno dei dolci più conosciuti e amati. Non solo è gustosa e sfiziosa, ma è anche piacevole alla vista. Non sorprende quindi che i capelli red velvet siano diventati una delle tendenze di colore più popolari degli ultimi tempi.

Questa tonalità non è altro che una rivisitazione in chiave moderna dei capelli ramati che conferisce alla chioma una sensazione di calore con la giusta dose di dimensione. Per non parlare del fatto che questa colorazione aggiunge un lampo di colore al proprio look e sta benissimo su tutte le carnagioni.

Alla scoperta di capelli Red Velvet

Come suggerisce il nome, i capelli red velvet sfoggiano una vibrante tonalità rossa. Questo colore per capelli include una fantastica ed intrigante miscela di toni rossi, viola, bordeaux e marroni che si uniscono per dare il massimo della dimensione. Questa tonalità ispirata ai dolci è diventata una vera e propria tendenza del momento, che è possibile personalizzare per adattarla ai sottotoni caldi o freddi.

Ma come si ottiene esattamente questo colore di capelli? Se siete disposte a trasformare la tua chioma e scegliere questa interessante tonalità, ci sono molti modi per ottenere questo colore. Con l’aiuto di un colorista, questa tonalità può essere personalizzata in base alla tua carnagione. Inoltre, se si parte da un colore di base scuro, potrebbe essere necessario aggiungere un decolorante.

Si può anche procedere con una sessione di colorazione fai-da-te. Tutto ciò di cui hai bisogno è il giusto kit di colorazione. Ovviamente se opti per la Red Velvet, è importante prendersene cura. Per questo motivo vogliamo regalarti alcuni preziosi consigli che ti aiuteranno a mantenere i tuoi capelli sani e luminosi.

Non lavare i capelli con acqua calda

Forse hai preso l’abitudine di lavare le tue ciocche con acqua calda, ma non è la temperatura migliore per i tuoi capelli Red Velvet. Infatti l’acqua calda è nota per eliminare gli oli naturali dai capelli, il che può lasciarli secchi e spenti. Cerca quindi di mantenere una temperatura tiepida in modo da mantenere la tua chioma appena colorata in ottima forma.

Limitare l’uso di strumenti a caldo

Gli strumenti a caldo sono utili per acconciare le ciocche, ma questo non significa che debbano essere sempre utilizzati nella propria routine beauty. Infatti l’uso costante del calore può danneggiare i tuoi capelli e sbiadire il colore. Opta dunque per prodotti per lo styling senza calore, come una mousse o un gel.

Ricordarsi di ritoccare il colore

Anche se sei molto diligente nella cura della tua chioma, alla fine inizierà a sbiadire. Ricordati quindi di prenotare un appuntamento dal tuo parrucchiere!