Trasforma il tuo plaid in un cuscino per un divano sempre in ordine

Per tenere il salotto sempre in ordine e dire addio per sempre al caos sul tuo divano, potresti pensare di trasformare il tuo plaid in cuscino. Ecco come si fa.

Siamo ormai nel pieno dell’autunno e, anche se il tempo ci ricorda ancora, almeno in parte, l’estate, siamo perfettamente consapevoli del fatto che presto sarà solo un vago ricordo.

Ottobre sta volgendo al termine e sappiamo che molto probabilmente novembre porterà con sé le basse temperature.

Qual è la cosa che desideriamo di più quando arriva il freddo? Probabilmente stare a casa sul divano, con una tisana fumante in mano e il plaid addosso, a guardare qualche serie tv su Netflix oppure a leggere un buon libro.

Se dovessimo pensare ad una rappresentazione tangibile dell’autunno – ma anche dell’inverno – probabilmente sarebbe questa.

C’è un però: a volte questa immagine che nella nostra mente è praticamente perfetta, nella pratica potrebbe non esserlo affatto.

Spesso capita che ad un certo punto troviamo il nostro divano praticamente invaso dalle coperte e all’improvviso tutto il nostro salotto è sottosopra.

Per fortuna a tutto c’è una soluzione: per non creare caos inutile e tenere tutta la stanza in ordine, potresti trasformare il plaid che non usi in cuscino e lasciarlo sul divano tutto il tempo che vuoi.

Ecco come trasformare il plaid in cuscino

Se vuoi che il tuo salotto sia perfettamente in ordine e vuoi dire addio al caos, ecco una soluzione che può fare al caso tuo: puoi trasformare il tuo plaid in un cuscino, così che non occupi spazio inutile.

Per prima cosa prendi il tuo plaid, stendilo sul letto girato al contrario (cioè la parte che in genere appoggi sul tuo corpo dovrà essere rivolta verso l’alto).

La tua coperta avrà una forma più o meno quadrata (al massimo rettangolare). Inizia subito piegando verso l’interno uno dei lati: per comodità prendi quello più vicino a te, quindi verosimilmente quello che sta ai piedi del letto.

A quel punto dovrai prendere uno dei lati accanto a quello che hai girato (accanto, non quello opposto, questo cambia tutto) e piegarlo su sé stesso prima in verticale e poi anche in orizzontale.

Prendi poi il lato opposto e fai esattamente la stessa cosa: ripiegalo su sé stesso in verticale.

A quel punto avrai ottenuto la forma di un rettangolo: parti da lì e inizia a ripiegare ancora una volta su sé stesso il plaid.

Ricordi che inizialmente avevi ripiegato verso l’interno uno dei lati? Bene, questo avrà creato una sorta di grande tasca, che dovrai usare per coprire tutto il resto del plaid: et voilà, una volta fatto ciò avrai ottenuto il tuo cuscino.

A questo proposito, se non sai come disporre poi i cuscini sul divano, ecco la nostra guida.

Sembra molto più difficile di quello che è a parole, ma nei fatti impiegherai davvero un minuti per mettere in pratica questi semplici passaggi. Provare per credere.