Capire come disporre i cuscini sul divano è un incubo? Ecco alcune dritte

Scopri come disporre correttamente i cuscini sul divano in modo da ottenere un risultato che sia buono sia dal punto di vista estetico che pratico.

Chi ama i cuscini sa bene come disporli in giro per casa sia piacevole e rilassante ma anche in grado di generare confusione e di rendere alcuni punti della casa poco pratici. Un classico esempio è quello del divano. Nel sistemarlo, capita infatti fin troppo spesso di non capire il numero esatto di cuscini da usare e il come disporli.

Un problema che può portare ad un risultato caotico o ad un’effettiva difficoltà quando ci si siede o si accolgono degli ospiti. Scopriamo quindi quali sono le dritte da seguire per disporre correttamente i cuscini sul divano. In questo modo la casa apparirà più accogliente e calorosa e tutto senza perdere in praticità.

Cuscini sul divano: ecco come disporli nel modo corretto

Quando si ama curare al meglio il design della propria casa, ogni dettaglio diventa particolarmente importante. E tra i tanti, uno che non andrebbe mai sottovalutato è quello relativo alla disposizione dei cuscini sul divano.

Si tratta infatti di un complemento di bellezza che va gestito con discrezione al fine di non rendere l’ambiente caotico o poco pratico da usare. A tal fine, oggi vi sveleremo alcune dritte per fare le scelte giuste e rendere soggiorni e salotti ancora più belli e ospitali.

Scegliere colori complementari. La prima cosa da fare quando si decide di inserire più cuscini su un divano è quella di scegliere un colore predominante e proseguire con quelli complementari. In questo modo sarà possibile ottenere un equilibrio cromatico che non stonerà e renderà l’ambiente più armonico e piacevole da vedere. Inoltre, scegliere i cuscini del colore che predomina la stanza (qualora ce ne fosse uno) può donare una nota di colore in più e rendere il tutto ancor più piacevole.

Disporre i cuscini nel giusto ordine. Se si hanno cuscini di grandezze diverse è molto importante disporli partendo dai braccioli del divano dove si dovrebbero sistemare quelli più grandi. Si dovrà poi andare verso il centro riducendo di volta in volta la grandezza del cuscino. In questo modo chi vorrà sedersi lo potrà fare con semplicità e senza creare disordine nella composizione appena realizzata.

Proporzionare i cuscini al divano. Abbiamo parlato di grandezze diverse per i cuscini e, a tal proposito, è bene specificare che gli stessi dovrebbero essere scelti in base al divano. Se si tratta di un divano piccolo i cuscini non dovranno essere troppo voluminosi mentre per un divano maestoso è meglio osare con qualcosa di più grande. Un gioco di proporzioni si rivela insomma molto indicato e sempre in grado di fare la differenza da un punto di vista estetico.

Non esagerare con le fantasie. I cuscini con fantasie diverse sono sempre un rischio, sopratutto se nella stanza ci sono quadri, dipinti o tende che hanno dei disegni che possono fare a pugni con quelli scelti per i cuscini. Optare per il monocolore è quindi la via più indicata. Nonché quella in grado di agire senza il rischio di ritrovarsi con una stanza che più che rilassante sembra nel pieno caos. L’alternativa è ovviamente quella di optare per una stessa fantasia da riprorre magari in formati e colori diversi ma complementari.

Valutare sempre i tessuti. Anche i tessuti dovrebbero essere in linea tra loro e questo perché da un punto di vista visivo (oltre che tattile) ci sono trame che insieme non vanno proprio d’accordo. Per non rischiare di cadere in errore, il consiglio è quindi quello di adeguarsi al tessuto del proprio divano e sceglierne uno simile per i cuscini. Avere una linea comune da seguire è infatti sempre un buon modo per non correre il rischio di sbagliare e per mantenere una certa armonia d’insieme.

Seguendo queste semplici dritte, disporre i cuscini sul divano in modo corretto sarà molto più semplice. Ciò offrirà al contempo la possibilità di godere di un ambiente che sia accogliente, in grado di riflettere la propria personalità e tutto senza mai stonare.