Una notissima cantante italiana ha subito un grave incidente che le ha causato la rottura del femore. Ecco di chi si tratta.

Una famosissima cantante ornai non più giovanissima ha subito un incidente piuttosto grave che le ha provocato la rottura del femore. Sembra infatti che la cantante sia caduta mentre camminava tranquillamente sul marciapiede a causa delle condizioni terribili in cui versavano questi ultimi. La caduta è costata cara alla cantante, perché ha dovuto rinviare i suoi concerti e sottoporsi a un delicato intervento chirurgico.

Ora i medici le hanno consigliato un periodo di riposo assoluto, dopo il quale la cantante potrà tornare a esibirsi sul palco. Per fortuna, nonostante il periodo difficile, la cantante può comunque contare sul supporto dei suoi fan che le sono sempre stati accanto in tutti questi anni.

Grave incidente per questa nota cantante: lungo periodo di riabilitazione

Stiamo parlando di Ornella Vanoni (che si è recentemente espressa anche su Silvia Romano) il cui brutto incidente ha fatto preoccupare non poco i fan.

La cantante (che ha anche avuto il Covid) ha poi scritto un messaggio sui social per tranquillizzare tutti i suoi sostenitori: “I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio. Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e sono certa anche voi. Cari saluti”. Anche se ancora non si sa quando la Vanoni tornerà in scena, quel che è certo è che la cantante non ha perso un grammo della sua forza d’animo e umorismo.

Proprio questa sua grande forza di carattere l’ha portata a diventare una vera e propria icona della musica italiana. Uno status symbol che lei ha spiegato così: “Perché sono una sopravvissuta. Molte ragazze mi fermano: voglio diventare come lei. Intanto bisogna soffrire molto. E diventare felici. E poi lasciarsi andare. Mi diverto e cerco di far divertire gli altri. Se lei mi chiama e io sto facendo la pipì, glielo dico e la faccio aspettare. La libertà è non essere vittime del proprio successo”