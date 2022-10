Viola come il mare, la fiction che ha visto come protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, si è rivelata un flop. Contro tutte le previsioni. Ecco il commento di Can Yaman in seguito al fallimento di uno dei suoi ultimi lavori.

Chi l’avrebbe mai detto. Viola come il mare non ha ottenuto gli ascolti sperati e pronosticati, nonostante il duo Chillemi-Yaman abbia di certo riscosso un grande successo. Entrambi gli attori, infatti, si sono distinti per la loro avvenenza e per il loro evidente feeling sullo schermo. Purtroppo però non sono bastate le scene (velatamente) sensuali ad assicurare ottimi ascolti.

Anche se Yaman (che di recente ha fatto una confessione incredibile) si trova a Budapest da diverso tempo per altri impegni lavorativi, non perde certo di vista l’andamento della fiction che ha appena girato in Italia. L’attore avrà di certo notato che Viola come il mare non è stato un grande successo e che, per contro, in TV non si fa altro che parlare della sua bellezza a discapito delle sue capacità professionali. Insomma, un tormentone c’è, ma purtroppo per lui non si tratta della serie che li ha visto protagonista ma di lui stesso. E in uno degli ultimi post apparsi sul suo profilo Instagram l’attore ha fatto trasparire il suo disappunto…

Viola come il mare, la reazione al flop della serie da parte di Can Yaman

Come si può leggere sotto l’ultima foto pubblicata da Can su Instagram (in cui appare pensieroso e poco soddisfatto con il viso nascosto da un gran paio di occhiali da sole) l’attore ha voluto annunciare di essere “ancora qua” (nonostante tutto, sembra voler dire).

“Yes, it’s still me”, ha scritto Yaman (che pare sempre meno amato dagli italiani). Una frase che può , in effetti, essere interpretata in vari modi. Che si tratti semplicemente di un commento poco “pensato” sotto una foto qualunque o è invece un chiaro riferimento al flop di Viola come il mare? Molti tendono a optare per questa seconda opzione, dal momento che le aspettative sono sempre state altre per la serie e quindi la delusione deve essere stata molta. Nonostante questo, sembra dire can, l’importante è non perdersi mai d’animo e rimettersi subito in gioco. Ed è ciò che sta facendo ora, impegnato sul set de El Turco.