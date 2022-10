Camicie bianche ingiallite? Se fai così tornano nuove!

Camicie bianche ingiallite? Con i segreti di CheDonna tornano come nuove! Ecco la guida di stile che ti spiegherà come trattare e lavare le camicie bianche ingiallite per farle tornare bianche e splendenti! Iniziamo!

Chi di noi non possiede almeno una camicia bianca nell’armadio? Tutte possiamo vantare di averne almeno una e di indossarla ogni volta che possiamo, perché la camicia bianca è comoda e sempre di classe. C’è solo un problema: con l’andare del tempo la camicia si ingiallisce! Come fare per farla tornare come nuova? Con i segreti che sveleremo in questa guida di stile targata CheDonna!

Nel fashion non esiste solo shopping e outfit pazzeschi, ma anche tanta fatica e attenzione nei confronti dei nostri abiti.

Infatti per essere sempre al top i nostri abiti si devono presentare al meglio delle loro condizioni.

Pensiamo alle camicie bianche: si ingialliscono, purtroppo è una triste verità. Con l’utilizzo quotidiano il bianco delle nostre camicie, e non solo, tende a spegnersi e a volte a virare colore verso tonalità più giallognole. Per non parlare di quelle macchie che non si tolgono mai e che rovinano l’estetica della nostra camicia bianca.

Nessuna paura! Infatti oggi in questa guida di stile targata CheDonna stiamo per scoprire come far diventare come nuove le nostre camicie bianche ingiallite, per essere sempre al top!

Per le camicie bianche ingiallite sono due le mosse migliori, e riguardano il giusto lavaggio e il giusto sapone!

Prima di parlare di come lavare una camicia ingiallita dobbiamo parlare di come mantenerla al meglio! I passi fondamentali sono quelli di evitare di spruzzare il profumo sulla camicia e anche sul nostro collo se già indossiamo la camicia. I componenti non faranno che ingiallire il colletto della camicia. Stiamo attente soprattutto al trucco!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i trucchi infallibili per lavare le nostre camicie bianche ingiallite:

per prima cosa prendiamo la camicia e vediamo l’etichetta. Dobbiamo leggere il materiale e come non trattarla. Bisogna sempre rispettare i tessuti! il secondo step riguarda il check della camicia. Dove sono le macchie e di che tipo! Perché se prima di lavarle trattiamo le singole macchie avremo già compiuto metà del lavoro. Un ottimo alleato delle camicie bianche è il sapone di marsiglia. Non acquistate tanti prodotti, ma la cara e vecchia saponetta di marsiglia. Trattate delicatamente solo le zone con macchie senza strofinare. Lasciare agire qualche minuto e poi lavarla in lavatrice mettiamo tutto in lavatrice. Ma come? Lavare tutto sempre e solo con altri capi bianchi. Mai mischiare. Per le camicie di cotone nello specifico aprire i bottoni e lavarle a freddo e senza candeggina. Esistono dei saponi adatti ai bianchi per farli splendere. Optate per quelli ed evitate la candeggina! Ingiallirà e rovinerà il tessuto! bisogna stendere la camicia bianca nel modo corretto. Mai davanti ai raggi del sole per troppo tempo! Questo ingialliranno il colore di tutti i tuoi indumenti bianchi! A proposito, La tua scarpiera è in disordine e le tue scarpe finiscono per rovinarsi? Cambia metodo!

Adesso non abbiamo più problemi, le nostre camicie bianche rimarranno bianche e splendenti!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutti i segreti dal mondo del fashion!