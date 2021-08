“Non si sopportano”, Can Yaman sempre più lontano dal cuore italiano

Can Yaman decisamente non se la passa bene: da un’Italia per lui carica solo di amore sembra che ora tutto scivoli via.

Dalle stelle alle stalle, così si suol dire. Per Can Yaman, l’attore turco attualmente sulla cresta dell’onda, qualcosa sembra iniziare a scricchiolare.

Amatissimo in Italia, Can Yaman aveva anche trovato l’amore nel Bel Paese, legandosi alla regina dello sport in tv Diletta Leotta. Recentemente però la bolla sembra essere scoppiata: non solo dal nulla è capitolata la relazione con la bionda di Dazn ma, pini generale, sembra proprio che l’Italia abbia iniziato ad amare meno il bel turco.

Che costa sta accadendo? Proviamo a capirlo insieme.

Can Yaman sempre meno amato

Sappiamo che al momento Can Yaman si trova impegnato sul set di Sandokan, il remake dello storico sceneggiato con Kabir Bedi. lui ovviamente interpreta il protagonista ma poi c’è anche un famoso attore italiano nel ruolo del coprotagonista: Luca Argentero.

Un concentrato di bellezza dunque questa serie ma, stando ad alcune indiscrezioni emerse sul web, le scintille sul set non sarebbero solo frutto del fascino puro.

Pare infatti che tra l’attore turco e l’italiano decisamente non scorra buon sangue. Il portale SoloDonna.it riporta:

“Si vociferano tensioni e screzi tra i due attori. A ‘confermare’ delle voci riguardanti un cattivo rapporto tra i due membri principali del remake di Sandokan, c’è stato uno strano episodio avvenuto in Puglia. Il sospetto viene da chi dice di averli visti a Gallipoli. Chi appunto dice di sapere, parla di una vera e propria rivalità tra i due attori, affermando che quando si sono ritrovati in Puglia, si sono completamente ignorati”

Un feeling dunque introvabile poiché, per proseguire sull’onda dei modi di dire, “con due galli nel pollaio non si fa mai giorno”.

Intanto si cerca anche di capire dove andrà in onda la serie: se prima Rai e Mediaset apparivano come le uniche due contendenti, adesso avanzano le ipotesi Netflix e Amazon Prime.

Diversi nodi restano dunque da sciogliere ma quel che resta certo è che per Can Yaman l’Italia non è più foriera solo di amore.