I capelli secchi diventano super setosi se avrai il coraggio di fare questo

Avere dei capelli setosi è possibile, ma devi compiere un gesto che mai avresti pensato di fare. La bellezza sta nelle piccole cose, dici addio ai capelli secchi!

I tuoi capelli rappresentano la tua persona più di qualsiasi altra cosa. Avere una folta chioma in condizioni perfette, è il sogno di tutte. Il fatto di averli un po’ secchi ed aridi non è la fine del mondo, ma bisogna agire per tempo. Quindi, smettila di metterti in secondo piano, ed inizia a darti le giuste attenzioni. Seppur non saranno setosi, sai che se tratti in questo modo i capelli, saranno rinati?

Il periodo autunnale è un po’ drastico per tutte le tipologie di chiome. Che tu abbia dei bellissimi capelli ricci e ondeggianti, oppure lisci effetto seta, questo articolo ti sarà molto utile. Andremo a trattare un rimedio che va bene per tutti i capelli, l’importante è compiere una serie di gesti che passo passo, contribuiscono a regalarti del benessere, sia psichico che mentale.

Non dare per scontati i gesti di bellezza, perché quando ci si mette sempre da parte, dando la priorità a tutto il resto, si finisce per essere davvero infelici. Essere tristi ammala lo spirito, condizione che a sua volta rende vulnerabili a qualsiasi azione esterna.

Quindi, rendi le tue condizioni psico-fisiche forti abbastanza da sopportare le folli temperature del periodo in corso. L’autunno è la stagione che per eccellenza determina la caduta dei capelli. Attenzione, è fisiologico che questi cadano, non si tratta di qualcosa di cui devi aver paura, ma devi compiere i gesti giusti.

Perché se cadono c’è un motivo ben preciso, e tu devi correre ai ripari. Questo non significa che dovrai acquistare maschere, prodotti e creme costose, anzi dovrai fare tutt’altro. Dopo esserti messa al primo posto, dovrai favorire il tuo benessere iniziando a ritagliarti degli spazietti nella quotidianità.

La mattina lavori? Prediligi mezzi di trasporto e passeggiate, queste possono andare bene come esercizio fisico. Non dimagrirai come se fossi seguita da un personal trainer, ma di certo respirerai aria pulita, e passerai del tempo mettendo in moto il cardio.

Inoltre, ti idrati e assumi tutti i principi nutriti adatti? Un’alimentazione ricca di frutta, verdure e fibre è l’ideale, anche se qualche volta sgarri con un dolcetto. Fatto ciò, il nostro rimedio assolutamente naturale renderà i tuoi capelli setosi.

Non avere paura perché ti sembra un po’ assurdo, ma fidati che è così antico ed efficace, che non ha mai sbagliato un colpo!

Capelli setosi con un solo gesto, impara come fare!

L’azione nutriente per dei capelli secchi proviene sia dal nostro rimedio naturale, che come abbiamo già indicato, dallo stile di vita. L’autunno ha il suo effetto sulle chiome di varia natura, ma questo non va combattuto. La situazione va vissuta appieno in maniera propositiva e adatta. Il trucco di bellezza del giorno è unico!

L’obiettivo è quello di nutrire ed idratare i capelli in modo naturale. Le maschere e i prodotti in commercio sono validi, ma vuoi mettere con le conseguenze nel lungo periodo? E’ chiaro che questi prodotti a lungo andare contribuiranno a provocare del malessere al tuo organismo.

Plastiche, metalli e sostanze tossiche non sono estranee ai prodotti acquistati. Questo accade non perché le aziende vogliano farti del male, ma perché è inevitabile mettere in gioco sostanze chimiche per realizzare le creme.

Quindi, rimboccati le maniche, perché la nostra maschera non solo renderà i tuoi capelli setosi, ma a lungo andare li nutrirà a fondo. Come ti accorgi che i capelli sono secchi e aridi come i filamenti di una scopa per pulire la cucina? Perché sono molto più chiari nelle punte, e determinano l’effetto “seghettato”, che li fa sembrare tutto, meno che sani.

Per preparare la maschera naturale avrai bisogno di questi ingredienti: due cucchiai di olio d’oliva, l’oro colato della tua cucina; un cucchiaino di olio di lavanda, ricca di proprietà lenitive; due cucchiaini di miele, contraddistinto da tante vitamine e sali minerali; altri due cucchiaini di aceto di mele, per eliminare le impurità; e dulcis in fundo, prendi un uovo!

Ebbene, ti “spiaccicherai” un uovo sulla testa per farci una frittata! Al di là dell’ironia, mescola tutti questi ingredienti. L’uovo è ricco di proteine, quelle sane che servono per nutrire dei capelli che hanno bisogno di nutrienti, quelli giusti. Mescola tutti gli ingredienti, ed applica l’impacco sui capelli umidi e puliti.

Lascia in posa 25 minuti, se vuoi puoi anche coprire la testa con una tovaglia, ed aspetta che passi il tempo. Alla fine, risciacqua con acqua tiepida, e insapona con uno shampoo senza parabeni, et voilà, sai che splendore!

Che stai aspettando? Inizia a prenderti cura di te. Fai questa maschera una, massimo due volte al mese. Se hai i capelli che tendono ad essere “oleosi”, basta una volta. Con questa maschera la tua chioma ti ringrazierà, e ti sentirai una Dea.