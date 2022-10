Stefania Orlando ha parlato per la prima volta senza peli sulla lingua della sua tramontata relazione con il marito Simone Gianlorenzi. Ecco cosa ha rivelato.

Si è lungamente parlato, negli scorsi mesi, della crisi in atto tra Stefania Orlando e il marito. I due si sono sposati nel 2019, ma sono stati fidanzato per ben 14 anni. Sembra però che il matrimonio non abbia rafforzato la loro relazione ma che, anzi, ne abbia compromesso la stabilità raggiunta dopo tutti quegli anni di fidanzamento.

A raccontare la sua versione dei fatti è stata la stessa Orlando ai microfoni di Silvia Toffanin nel celebre programma Verissimo. Un racconto molto sentito, durante il quale la conduttrice ha aperto il suo cuore su un situazione per lei molto difficile dal gestire, al momento.

Stefania Orlando, tutta la verità sul marito

Davanti a una empatica Silvia Toffanin, Stefania Orlando (che ha vissuto un dramma in passato che l’ha davvero distrutta) ha raccontato di aver vissuto una crisi profonda con il marito, c’ha ancora oggi la fa soffrire.

“E’ un momento complicato, il mio matrimonio dopo 3 anni e una convivenza durata 14 anni e mezzo purtroppo ha avuto una crisi, quindi abbiamo deciso insieme di darci spazio reciprocamente”, ha dichiarato la Orlando (che è molti cambiata dagli esordi). “Può succedere quando si cammina insieme per tanto tempo. Noi abbiamo avuto un rapporto meraviglioso. Sempre pieno di amore, di comprensione, di sostegno, di rispetto. Può succedere che giunti di fronte a un ostacolo bisogna lasciarsi la mano per poterlo aggirare questo ostacolo altrimenti ci vai a sbatter contro. Non è stato facile, perché in una storia così lunga, così bella se ti ostini ostinatamente ad andare avanti puoi rovinare tutto quello che ci è stato. Abbiamo capito che bisognava mettere un punto con grande rispetto e con grande affetto ci siamo lasciati.”

Parole molto conniventi quanto nature e consapevoli, quelle di Stefania, che ha spiegato come la lunga permanenza al GF vip abbia modificato profondamente la loro relazione. “La crisi di cui ti avevo parlato era più una crisi personale, una crisi di riadattamento dopo tanti mesi passati dentro a una casa. Probabilmente questa mia crisi ha avuto una ripercussione all’interno del mio matrimonio. Probabilmente non me ne ero resa conto.”. La conduttrice ha poi asserito che se c’è qualcosa che non va all’interno di una relazione, questa cosa va affrontata e non sepolta sotto la sabbia. “Non ci sono terze persone, semplicemente si cresce insieme ma a un certo punto della vita forse si hanno esigenze diverse. Non si guarda più nella stessa direzione e ci si accorge che non si può camminare sulla stessa strada”.