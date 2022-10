Emma Marrone ha per la prima volta parlato a cuore aperto della tragica morte del suo amato padre. Ecco cosa ha detto.

Un amore profondissimo quello che univa la cantante Emma Marrone a suo padre, morto di leucemia solo un mese fa. La cantante è rimasta a lungo in silenzio, rifiutandosi di aprirsi con fan e giornalisti sulla sua attuale situazione psicologica. Il trauma vissuto, dopotutto, era ancora molto fresco. Di recente, però, la Marrone ha parlato per prima volta del suo amato papà, e le sue dichiarazioni hanno commosso tutti.

Emma Marrone è sempre stata molto legata alla sua famiglia. Con sua madre e il fratello ha da sempre un rapporto bellissimo e i tre hanno di recente posato insieme per una foto molto dolce dopo che il giovane Francesco (il fratello) è riuscito a ottenere l’abilitazione come vigile del fuoco. La cantante ha indossato una giacca del papà per l’evento, mentre Francesco ha dedicato il raggiungimento di questo traguardo a papà Rosario.

Emma Marrone, il ricordo dolcissimo del papà Rosario commuove tutti

Emma ha voluto ricordare suo padre Rosario al festival del Cinema di Roma (dopo aver vestito i panni di protagonista nel film Il ritorno), raccontando gli ultimi, dolorosi momenti passati in sua compagnia:

“Ho avuto la possibilità a un certo punto di dire arrivederci e grazie per andare da lui. Mi sono potuta permettere di passare con lui gli ultimi mesi financo a fianco fino alla fine”, ha dichiarato la cantante. Emma (che è da poco rinata dopo il cancro) ha anche voluto spendere qualche parola affettuosa per la madre, che le è sempre rimasta accanto per tutta la vita. “Mi ha insegnato a prendermi cura dime, più internamente che esternamente. È una donna pratica che si è dedicata interamente a noi facendo sacrifici. È la mamma più bella del mondo!”.

Emma, la mamma e Francesco stanno cercando di affrontare il più uniti possibili la perdita del padre, ed è una vera guerra giorno dopo giorno. L’unica arma che hanno contro il dolore è l’amore che provano l’uno per l’altro. “Ho avuto un grande papà”, ha asserito la Marrone (sempre fantastica nelle sue esibizioni sul palco). “Quando giravo era già malato. Portare avanti tutta questa roba con il peso di papà sulle spalle non è stato semplice. Prima rido e poi piango, ma è la verità. Non penso ci sia nulla di strano o indicibile, quando giravo papà era già malato ed ecco perché continuo a ringraziare tutte le persone che erano sul set. Mi hanno aiutato quando dovevo staccare per stare al telefono con lui e gestire una situazione più grande di me”.