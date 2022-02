Emma Marrone è una delle cantanti più in voga nel momento e il suo stile artistico è immediatamente riconoscibile. La cantante ha però dovuto affrontare il dramma del cancro e durante questa battaglia ha dimostrato tutta la sua incredibile forza. Ecco come Emma Marrone ha sconfitto il cancro.

Emma Marrone è una cantante amatissima in Italia. La sua particolare timbrica vocale e la sua personalità frizzante l’hanno portata in fretta a raggiungere le vette delle classifiche. La cantante ha però dovuto affrontare un dramma terribile, che ha contribuito a renderla ancora più forte.

Come Emma Marrone ha sconfitto il cancro

Emma Marrone ha finalmente vinto la sua lunga battaglia contro il cancro. Lei stessa aveva confermato il superamento della malattia (che la affliggeva da quando aveva 24 anni) lo scorso settembre, quando ha annunciato che “in base agli ultimi esami sono definitivamente fuori dalla malattia”.

Emma ha poi raccontato in un’intervista a Oggi l’ultima chiamata avuta con il suo medico: “Quando mi ha telefonato ho pensato “Ci risiamo” e invece mi ha detto che in base agli ultimi esami sono uscita definitivamente dalla malattia”. Si può solo immaginare la felicità di Emma in quel momento. La cantante ha subito contattato la madre per darle la lieta notizia.

“Ammalarsi è sempre ingiusto, ma non ho mai pensato “perché capita di nuovo a me?” Aveva detto in un’altra intervista. “È successo, mi curo, torno e così è stato. Sono uscita allo scoperto sui social perché avevo preso un impegno lavorativo e promesso di esibirmi a Malta. Siccome ho rispetto dei soldi degli altri, perché mi ricordo cosa significhi metterli da parte per andare a un concerto e lì c’era gente che li aveva già spesi, ho parlato. Altrimenti sarei stata in silenzio”.