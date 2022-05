Emma Marrone da urlo: shorts e top, spettacolo sul palco

Più grintosa che mai Emma Marrone torna a incendiare il palco live con un look mozzafiato, era all’evento del celebre artista con shorts e top.

Lei è un vero vulcano di emozioni, una donna fatta di grinta e forza. Emma Marrone non è una semplice cantante, perché con il suo talento è riuscita a diventare una vera icona e fonte di ispirazione per moltissime donne. Era solo una ragazzina quando muoveva i primi passi tra i banchi della scuola di Amici, ma è apparso subito agli occhi di tutti che avesse una marcia in più.

La sua carriera è andata subito alle stelle, tra collaborazioni e partecipazioni al Festival di Sanremo, fino al ritorno ad Amici in veste di coach. Non c’è da meravigliarsi che lei raccolga un successo dietro l’altro, anche perché in questi anni ha scoperto la sua grande femminilità. Sempre al fianco delle donne, Emma è impegnata spesso in campagne di sensibilizzazione e sostiene con orgoglio il potere femminile.

Il suo seguitissimo profilo Instagram è sempre aggiornato e nelle ultime settimane ha fatto immergere i fan anche nei suoi eventi mondani più belli. Il nome dell’artista salentina è sempre più legato a quello della moda: più elegante che mai ha presenziato, al fianco di altri colleghi del calibro dei Maneskin, all’esclusiva sfilata di Gucci a Castel Del Monte. Ma c’è stato un altro evento recente che l’ha catapultata su un grande palco, piena ancora una volta di energia.

Sul palco di Vasco Rossi carica di energia, Emma si mostra senza nessuna paura

Proprio nel suo stile, Emma Marrone ci ha fatto comprendere quanto ha lavorato nel corso di questi anni anche sull’accettazione di sé. Lei non è di certo una di quelle che si preoccupa di mostrare un etto in più o in meno, né tantomeno di farsi vedere con più o meno trucco. La cantante, che ha da poco raggiunto splendidamente la soglia dei 38 anni, ha avuto modo in queste ultime ore di calcare un palco fantastico: quello di Vasco Rossi.

Proprio in occasione del live, l’ex allieva di Amici si è esibita sul palcoscenico di Imola aprendo uno storico concerto dell’artista. Portando tutta la sua grinta ed il suo stile, Emma Marrone ha caricato il pubblico della sua energia. Per l’occasione, come vediamo nel suo più recente post su Instagram, la salentina ha scelto di indossare degli shorts di jeans ed una maglia corta.

Nel backstage però, non si è di certo fatta scrupoli a farsi immortalare con un semplice top-reggiseno nero a fascia, i capelli un po’ scompigliati ed una posa del tutto spontanea e naturale. Perché lei ci piace così, perché come diceva nelle stesse parole della sua canzone: “Io sono bella, sono bella, sono bella, sì…Ma non mi frega niente”. E noi non potremmo essere più d’accordo di così.