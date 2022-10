Elisabetta Canalis, la notizia che ha sconvolto i fan: cuore spezzato per lei

Elisabetta Canalis pare stia passando un momento davvero poco felice della sua vita e avrebbe il cuore spezzato. Ecco cosa è stato rivelato da alcune voci.

Benché ancora niente sua stato confermato ufficialmente, Elisabetta Canalis potrebbe star vivendo un periodo di forte crisi con suo marito, il chirurgo americano Brian Perri. I due si sono sposati nel 2014 e sono sempre stati molto uniti. Dopo il matrimonio hanno deciso di mettere radici a Los Angeles e proprio nella città degli angeli è nata la loro unica figlia, Skyler.

Elisabetta, che al momento è impegnata sia come modella che come influencer, pare essersi (secondo le voci) gradualmente allontanata dal marito. Questo forse a causa del molto tempo che passa in Italia. A destare l’allarme dei fan sarebbe stata l’assenza prolungata di foto insieme al marito sul suo profilo Instagram, sempre aggiornatissimo. L’ultima foto dei due insieme, infatti, risale allo scorso agosto, dove entrambi hanno posato insieme all’adorata figlia Skyler (molto somigliante a suo papà).

Elisabetta Canalis, è crisi con il marito Brian Perri: cuore spezzato per lei

Oltre alla scarsissima quantità di fotografie postate sui social che ritraggono Elisabetta (questo il suo segreto di bellezza) e Perri insieme in questo periodo c’è qualcos’altro che preoccupa i fan. pare che anche a Los Angeles la modella sia solita uscire con le sue amiche con molta frequenza, mentre le uscite con il marito sarebbero molto sporadiche. Ancor più preoccupante, secondo le voci, è il fatto che Perri abbia cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto che ritraevano la moglie e addirittura la figlia. Ma c’è chi pensa l’abbia fatto solo per allontanare da sé troppa attenzione da parte dei media.

Se le voci fossero vere, sarebbe di certo un vero peccato: la Canalis (che alcuni sostengono abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica) e Perri avevano infatti vissuto una storia d’amore da film e romanticissima fin dai loro inizi insieme. Per lui Elisabetta aveva anche rinunciato per un po’ alla carriera, per mettere su famiglia con lui. Ma con il passar del tempo il loro rapporto sembra essersi logorato in modo molto profondo. Per ora niente è ancora stato confermato dai diretti interessati quei che è certo è la prima preoccupazione di entrambi, qualora la conferma fosse divulgata, sarebbe la figlia Skyler e il suo benessere psicologico.