Elisabetta Canalis rifatta? La verità sui presunti ritocchini

Elisabetta Canalis è rifatta oppure la sua bellezza è tutto merito di madre natura? La showgirl ha ammesso finalmente tutta la verità.

Elisabetta Canalis è senza dubbio uno dei personaggi più amati dal pubblico del piccolo schermo degli italiani. La bella showgirl ha iniziato la sua carriera sul bancone di Striscia La Notizia e da quel momento non si è mai più fermata, riuscendosi ad imporre come una delle protagoniste dello spettacolo e non solo. Tant’è che la sua fama ha raggiunto perfino gli Stati Uniti d’America.

Merito del suo successo è anche la sua bellezza, che è riuscita fin da subito a conquistare il cuore dei suoi fedeli sostenitori che sono rimasti subito attratti dal suo charme. Fascino che è stato notato anche dagli addetti ai lavori. Tant’è che durante il corso di questi anni ha posato innumerevoli volte, e continua a farlo, per servizi fotografici o progetti legati al mondo della moda.

Alcuni detrattori però insinuano che la sua bellezza non sia del tutto frutto di madre natura, ma che si sia rivolta all’aiuto del chirurgo per modificare alcuni aspetti del suo corpo, ma è realmente così o è si tratta di voci senza alcun fondamento? Elisabetta Canalis si è rifatta o è tutto frutto di madre natura? Vediamo subito che cosa ha dichiarato a tal proposito la diretta interessata che ha rotto il silenzio su questo spinoso argomento.

Elisabetta Canalis svela la verità sui presunti ritocchini

Prima di rivelarvi che cosa ha dichiarato Elisabetta Canalis sui presunti ritocchini, è bene fare alcune dovute precisazioni. La prima che è questo articolo, che riporta le parole della diretta interessata, non vuole in alcun modo esprimere un giudizio in merito ai personaggi in questione. Ognuno è libero di poter fare ciò che vuole con il proprio corpo e non si vuole in alcun modo esprimere qualche giudizio a riguardo.

Detto ciò vediamo che cosa ha rivelato in tal proposito l’ex velina mora di Striscia La Notizia, che ha avuto modo di poter soddisfare la curiosità dei suoi fedeli sostenitori.

Intervistata qualche tempo fa ai microfoni di Vanity Fair, la Canalis ha voluto rompere il silenzio rivelando come stanno realmente cose e se è ricorsa, durante il corso di questi anni, alla chirurgia estetica per migliorare o meno il suo aspetto, rivelando come stanno le cose.

“Qualche punturina sulla fronte, qualche aggiustata qui e lì” ha esordito l’ex velina di Striscia La Notizia, ammettendo di essersi sottoposta a qualche puntirina per sembrare un po’ più giovane. “Senza trasformarsi in una maschera” ha subito aggiunto, ammettendo di non aver eliminato tutte le rughe perché è voluta restare il più naturale possibile.

“Non voglio finire come certe donne che preferiscono diventare finte anziché vecchie“ ha subito precisato, facendo riferimento ad alcune sue colleghe che hanno purtroppo esagerato con i vari ritocchini. “Intanto ho smesso di fumare, e la mia pelle è rinata” ha poi concluso.

Elisabetta Canalis non si è rifatta, ma ha soltanto scelto di sottoporsi a qualche punturina. Niente di più, niente di meno.