Quando arriva il freddo queste sono le verdure invernali che aiutano a dimagrire: scopriamo cosa mangiare per perdere peso.

Quando arriva il freddo il nostro organismo è solito richiedere più calorie, tutto questo non fa che aumentare esponenzialmente il nostro peso corporeo. In inverno spesso complici le basse temperature tendiamo anche a muoverci meno e a condurre una vita più sedentaria.

Non solo, se con il caldo siamo più abituati a consumare frutta e verdura e cibi meno calorici con l’inverno spesso tendiamo a fare l’opposto. Ovvero a dare meno spazio ai cibi più light per rimpiazzarli con i cosiddetti comfort food spesso anche molto calorici.

E allora scopriamo quali sono le verdure che dobbiamo consumare in inverno proprio perché tipiche di questa stagione che ci aiutano a dimagrire.

Ecco le verdure invernali che aiutano a dimagrire

Frutta e verdura non deve essere consumate solo quando arriva il caldo ma dobbiamo introdurle nella nostra dieta quotidiana tutto l’anno. A seconda poi delle stagioni dovremo optare per i vegetali tipici del periodo.

Abbiamo infatti più volte ribadito che per un modo di alimentarsi sano ed equilibrato dobbiamo mangiare frutta e verdura di stagione e meglio ancora se a chilometro zero perché più ricca di sostanze nutritive, vitamine e sali minerali.

Appurato dunque che non devono mai mancare nella nostra dieta dobbiamo anche sapere quali sono le verdure meno caloriche così da difenderci meglio qualora volessimo perdere qualche chilo.

Non tutte le verdure hanno infatti lo stesso apporto nutritivo alcune sono più light. Non solo, anche in base a come si cucinano le cose cambiano. Ovviamente non vale se ad esempio prepariamo i finocchi lessi e poi li anneghiamo nella besciamella.

In quel caso una verdura considerata estremamente dietetica diverrà invece un piatto abbastanza calorico. Quindi bisogna sempre muoversi con un certo buon senso quando decidiamo di portare in tavola alimenti e in generale piatti.

Scopriamo allora quali sono le verdure invernali che possono aiutarci a dimagrire.

1) Finocchio. Crudo o cotto il finocchio è il re dell’inverno. Un vegetale che contiene pochissime calorie, circa 30 ogni 100 grammi di prodotto. I finocchi hanno un basso indice glicemico e donano senso di sazietà. Non solo, svolgono un’azione diuretica e depurativa. Contengono le fibre e aiutano l’intestino allontanando i gonfiori addominali.

2) Carciofo. I carciofi contengono all’incirca 47 calorie ogni 100 grammi e sono ottimi per combattere la ritenzione idrica e l’accumulo di grassi. Non solo, contengono molti sali minerali tra cui potassio e ferro, ma anche manganese, fosforo, zinco e tanto altro. I carciofi hanno anche importanti proprietà digestive.

3) Broccoli. Contengono all’incirca 39 calorie ogni 100 grammi di prodotto. E sono un contorno perfetto per chi è a dieta. Il broccolo deve essere però consumato cotto, oltre a ferro, potassio e calcio essi contengono anche molte vitamine tra cui A, C, E e quelle del gruppo B. Sono poi un’ottima fonte di antiossidanti e ricchi di fibre, ecco perché regalano un discreto senso di sazietà. Avendo un basso indice glicemico sono ideali per tenere sotto controllo la glicemia.

4) Cavolo nero. Questi vegetali apportano circa 32 calorie ogni 100 grammi di prodotto. Oltre ad essere un toccasana per la salute in generale sono ottimi anche se si desidera dimagrire. Proteggono l’apparato cardiovascolare, tengono basso il colesterolo, aiutano la memoria, fortificano le ossa e così via.

5) Radicchio. Con sole 23 calorie ogni 100 grammi di prodotto questo vegetale che può essere consumato sia crudo come una semplice insalata, che cotto, è un valido alleato nelle diete ipocaloriche. Ricco di acqua ma anche di sali minerali come il potassio, nonché ricco di vitamine e fibre.

Questi vegetali, ma non solo loro, sono validi alleati di una dieta ipocalorica. In ogni caso prima di cambiare il proprio regime alimentare è bene consultare il proprio medico di fiducia.