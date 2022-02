Beauty over 40 e 50: tutti i segreti per avere sopracciglia da sogno!

Beauty over 40 e 50: ecco come avere sopracciglia bellissime, più folte e definite, con piccole e semplici furbizie. Risultato? Uno sguardo più intenso e seducente. Scopri tutto!

La bellezza passa anche dal viso! E’ il nostro biglietto da visita e attira tutti gli sguardi. Curalo bene è fondamentale per rallentare il naturale processo di invecchiamento. Tutte noi sappiamo che, già dopo i quarant’anni, la pelle cambia. Perde tono ed elasticità, come conseguenza di una minore produzione nel corpo di elastina e collagene.

Creme, sieri, maschere e booster aiutano a migliorare l’incarnato. Ma i risultati, però, non sono sempre immediati. Che fare, allora, quando c’è bisogno di sfoggiare un look top in un’occasione speciale? Semplice, bisogna coprire tutte le imperfezioni con il trucco!

Per realizzare un make up impeccabile si parte sempre dalla base viso. Subito dopo si passa agli occhi! Valorizzarli nel modo giusto è d’obbligo per dare più intensità allo sguardo. Ma quando parliamo di trucco occhi, non dobbiamo dimenticare le sopracciglia. Se definite a dovere, possono addolcire i lineamenti.

Scegliere la forma più adatta per le sopracciglia, soprattutto per le over 40 e 50, non è facile. In primo luogo, bisogna tenere conto della forma del viso e di quella degli occhi. Facciamo il punto insieme!

Beauty over 40 e 50: sopracciglia giuste per ogni età

Le sopracciglia sono amiche di tutte le donne, anche di quelle che si truccano poco. Inutile negarlo: costituiscono la struttura del make up, anche quando è acqua e sapone, e hanno il potere di cambiare lo sguardo.

Per definire bene le sopracciglia dobbiamo considerare la forma di viso e occhi. Ma non solo. C’è un terzo fattore per nulla trascurabile: l’età. Con il passare del tempo le sopracciglia cambiano insieme al contorno occhi. Già dopo i 40 anni tendono ad essere meno folte.

In ogni caso, le sopracciglia hanno un potere liftante, nel senso che possono ringiovanire lo sguardo e, più in generale, il viso. Ecco perché devi tirare fuori il massimo dalle tue sopracciglia. Non accontentarti di una forma standard! Cerca di capire se è davvero quella più adatta al tuo viso.

Lo abbiamo detto poche righe sopra: ci sono sopracciglia giuste per ogni età. Vediamo insieme quali sono quelle super consigliate per over le 40 e 50.

Sopracciglia: forma ideale a 40 anni – per prima cosa gli esperti consigliano di alzare il sopracciglio. Il motivo è semplice: superata la fatidica soglia degli “anta” la pelle perde tono ed elasticità. Anche il sopracciglio tende a calare. Questo problema si risolve definitivamente con la tecnica del microblading. L’obiettivo del trattamento è creare più spazio tra le sopracciglia e lo spazio orbitale; Sopracciglia: forma ideale a 50 anni – con il passare del tempo, soprattutto dopo i 50 anni, il colore naturale delle sopracciglia tende a sbiadire. Quindi, il primo step, consiste nel correggere il colore utilizzando una matita adatta. Il consiglio è di sceglierne una che non crei troppo contrasto con l’incarnato, per non appesantire i lineamenti. Per ottenere un effetto lifting, è importante anche la forma. La tendenza è quella di alleggerire l’occhio, alzando l’angolo e tracciando la fine della coda in modo molto preciso.

Tra le quarantenni spopolano le sopracciglia laminate. Un esempio illustre è la duchessa di Cambridge Kate Middleton. La laminazione o brow lift, è un trattamento professionale alla cheratina che dona forza, corpo e splendore alle sopracciglia. Questa tecnica fa sì che i peli si trovino tutti nella stessa direzione, dando così alle sopracciglia un aspetto più folto e ordinato.

Il costo di una seduta per questo tipo di trattamento, mediamente si aggira tra i 30 e i 50 euro. L’esecuzione è abbastanza veloce, servono tra i 40 e i 60 minuti. Insomma parliamo di un trattamento assolutamente accessibile a tutte e che regala un viso più fresco e giovane.

Se hai 40 anni o più, ora sai quale sono le strategie da mettere in campo per valorizzare lo sguardo con le sopracciglia giuste. Se hai ancora dei dubbi, chiedi un consiglio alla tua estetista di fiducia.