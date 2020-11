Sopracciglia: 6 segreti per truccarle in modo perfetto

Le sopracciglia sono un particolare del volto di una donna che donano personalità e fascino. Ecco 6 segreti per truccarle alla perfezione ed averle sempre impeccabili.

L’arco sopraccigliare caratterizza il volto e l’espressione di un volto, per questo da sempre si dedica loro del tempo per depilarle nel modo corretto, curarle e farle ricrescere se si è esagerato troppo con le pinzette e naturalmente per truccarle.

Anche soltanto un velo di gloss e un sopracciglio ben delineato, pulito e folto può regalare un aspetto curato ad una donna, naturalmente con un acconciatura semplice e dei capelli puliti e profumati. Scopriamo 6 segreti per truccare le sopracciglia in modo perfetto.

I 6 consigli per truccare le sopracciglia in modo perfetto

Ecco 6 piccoli consigli o ‘segreti’ per truccare le sopracciglia in modo impeccabile, senza incorrere in errori come il colore troppo scuro o un effetto tutt’altro che naturale.

Pettinare le sopracciglia

Pettinare le sopracciglia è l’operazione fondamentale per poterle truccare in modo perfetto. I peli infatti, se disordinati e frastagliati, non permetteranno un’applicazione omogena dei prodotti di makeup generando un effetto del tutto poco naturale ed esteticamente piacevole.

Correggerle dalla parte finale

La correzione delle sopracciglia con qualsiasi prodotto di makeup si decida di operarla, andrebbe iniziata dalla parte finale dell’arco sopraccigliare, con un tratto delicato e ben definito per poi arrivare alla parte centrale delle sopracciglia in cui la correzione dovrebbe essere più ‘una sfumatura’ che un disegno vero e proprio con tratti decisi.

Utilizzare il pennello giusto

Per correggere, riempire e delineare le sopracciglia, a meno che non si scelga un marker o una matita con mina di precisione, prodotti in crema, semiliquidi o anche in polvere, andrebbero applicati con un pennellino piccolo ed angolato, con le setole semi rigide per poter applicare un tratto più preciso e poterlo sfumare in modo impeccabile.

Scegliere il colore giusto

Per un effetto naturale, il colore delle sopracciglia sarà fondamentale. Non si dovrà dunque scegliere il colore dei capelli ma sempre una tonalità più chiara. Se si hanno i capelli neri per esempio un marrone medio scuro andrà benissimo.

Tratteggiare il colore

Nel correggere, definire e riempire le sopracciglia, il colore andrà sempre tratteggiato e non tracciato in modo pieno e continuo. Questo perché l’effetto che ne deriverebbe sarebbe molto artificiale e davvero antiestetico.

Il colore andrà tratteggiato e applicato poco per volta per poter essere stratificato ove occorresse e lasciato leggero dove le sopracciglia naturalmente sono più ‘rade’. L’ arco sopraccigliare naturale infatti non si presenta mai con un colore omogeneo, ma risulta essere più intenso nella parte centrale e più leggero nella parte iniziale e finale.

Illuminare l’arcata sopraccigliare

Illuminare con un correttore chiaro, un ombretto o un illuminante l’arcata sopraccigliare nella parte superiore ed inferiore sarà il segreto per mettere in risalto le sopracciglia e definirle in modo perfetto. Il colore dovrà fondersi completamente con l’incarnato ed essere quindi sfumato molto bene.

Di seguito, i consigli di bravissimi makeup artist su come truccare le sopracciglia in modo perfetto! Ognuno di loro, con lo stile e la tecnica personale, saprà di certo arricchire ciascuno di noi, soprattutto chi non riesce sempre a truccare le sopracciglia in modo semplice.

Sopracciglia perfette: i segreti dei makeup artist

Ecco per voi tanti video tutorials in cui apprendere passo dopo passo i segreti dei makeup artist per truccare sopracciglia in modo perfetto e con semplici ‘trucchi del mestiere’.

Le sopracciglia non saranno più un cruccio dopo aver conosciuto tutti i segreti ed i consigli per correggerle e truccarle, scopri anche come truccarle in base alla tipologia di pelle.