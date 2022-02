Menù della domenica: con verdure sorprendenti

Un tris di ricette tutto a base di verdure per un menù della domenica diverso dal solito ma molto nutriente in modo tutto naturale

Con un po’ di fantasia in cucina, le verdure possono diventare protagoniste assolute e non solo un accompagnamento ideale. Il trucco è quello di andare oltre gli schemi classici per inventarsi piatti nuovi.

Zucchine in carrozza, pasta con il cavolo nero, ciambotta: tre ricette che in comunque hanno la voglia di rispettare al massimo la ,materia prima cucinandola in modo sano, divertente e anche molto goloso.

Menu della domenica verdure protagoniste

Zucchine in carrozza

Un antipasto speciale con ingredienti normali: le zucchine in carrozza nascono così, una variante vegetale di un classico italiano. Il principio è lo stesso, solo che al posto della mozzarella ci sono le zucchine. Poi vi serviranno del pancarré senza crosta, del prosciutto cotto, uova, farina e pangrattato per impanare bene.

E la mozzarella? Non vi preoccupate, c’è anche quella perché senza la parte filante che carrozza sarebbe? Dopo aver composto la base, dovete solo infarinarla e impanarla, poi friggerla nell’0olio di semi bollente. E sarà un antipasto talmente buono che tutti vi chiederanno la ricetta.

Pasta con il cavolo nero

Chi è a dieta lo sa bene: quando si può mangiare poca pasta, meglio condirla con tante verdure. In questo caso il protagonista del piatto è il cavolo nero, una verdura che a qualcuno può ricordare le cime di rapa anche se ha un sapore più delicato.

In questo caso vi serve della pasta corta, se poi è preparata in casa come le orecchiette è anche meglio. Aggiungete dello olive nere, dei pomodori secchi, delle noci e un po’ di pecorino e il gioco è fatto. Un primo piatto veloce da preparare e anche molto naturale, ideale per un pranzo in famiglia.

Come preparare la vera ciambotta

Per concludere questo pranzo della domenica tutto a base di verdure, ecco il piatto sovrano. La ciambotta o cianfotta è un trionfo di sapori che arrivano dalla campagna ed è bella perché possiamo adattarla ai prodotti stagionali.

Un mix di patate, peperoni, zucchine, melanzane, con pomodori e cipolle. Poi a gusto vostro potete anche aggiungere delle olive, dei capperi, anche del tonno per farlo diventare un piatto unico. Il contorno ideale per piatti di carne e di pesce, tutto naturale.

Buon pranzo