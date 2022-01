Come preparare la vera ciambotta, il contorno ideale per tutti i piatti

Un mix di verdure in tegame o in padella per recuperare i sapori tradizionali della nostra tavola è la ciambotta il super contotrno



Per i francesi è la ratatouille, per i siciliani è la caponata, in Campania, Basiliciata e Puglia diventa ciambotta o cianfotta. Il contorno più tipico per accompagnare piatti di carne o pesce, ottimo anche da solo per imbottire un panino, una piadina, una focaccia.

Tante verdure miste, tutte quelle che offre la campagna d’estate oppure il freezer in inverno. Patate, peperoni, melanzane, zucchine, cipolle, pomodorini e salsa di pomodoro. Questo è tutto quello che vi serve ed è già abbastanza.

Come preparare la vera ciambotta, un piccolo trucco e la ricetta

L’unico trucco che funziona per una perfetta ciambotta? Cercate di tagliare le verdure tutte della stessa dimensione, in modo che abbiano una cottura uniforme.

Ingredienti (per 4 persone):

400 g di melanzane

300 g di patate

300 g di peperoni misti

200 g di zucchine

150 g di pomodorini

2 cipolle bianche medie

4 cucchiai di polpa di pomodoro

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

basilico q.b.

sale

pepe

Preparazione:

La parte più lunga, anche se facile, è quella di lavare e pulire tutte le verdure. Cominciate con le patate, pelandole e tagliandole a tocchetti dopo averle lavate.

Poi fate lo stesso con le melanzane, dopo averle pelate, con i peperoni tagliati a striscioline e con le zucchine, a rondelle. Pelate anche le cipolle, lavatele e affettatele e poi tenete tutte le verdure da parte

In un tegame mettete a scaldare i cucchiai di olio extravergine insieme alle cipolle. Accendere a fuoco medio e lasciate soffriggere le cipolle affettate per 2 minuti.

A quel punto cominciate ad aggiungere le melanzane e lasciatele cuocere per 3 minuti, poi anche i peperoni con le patate e fate cuocere altri 3 minuti. Infine unite le zucchine, i pomodorini tagliati in quarti e qualche foglia di basilico.

Lasciate cuocere tutto insieme per 2 minuti, poi aggiungete la polpa di pomodoro allungandola con un paio di cucchiai di acqua calda. Coprite con un coperchio e lasciate cuocere le verdure in tegame per altri 10 minuti a fuoco moderato. A quel punto scoprite e regolate di sale.

Per capire se la vostra ciambotta è pronta toccate le verdure con una forchetta. Se al tocco risultano morbide ma ancora compatte e se nella pentola si è formato un bel sughetto, siete al punto giusto. Spegnete e decidete se consumare questo delizioso contorno subito oppure a temperatura ambiente.