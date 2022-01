In inverno, sfruttiamo appieno tutto quello le verdure di stagione per un primo piatto da favola



Usare le verdure di stagione per preparare un primo piatto che può diventare anche piatto unico accanto ad una insalata per un pranzo completo? É sempre la soluzione migliore, soprattutto se usiamo tutto quello che ci offre la campagna, anche in inverno.

Come il cavolo nero, che somiglia vagamente alle cime di rapa anche se ha un sapore meno forte.

In questo caso quindi prepareremo un piatto di pasta con il cavolo nero, aggiungendo semplicemente olive nere e pomodori secchi, oltre al pecorino.

La cottura delle pasta nella stessa pentola della pasta non è soltanto per risparmiare ma anche per

insaporirla ulteriormente visto che il cavolo rilascerà una parte dei propri sapori

Pasta con il cavolo nero, Le verdure di stagione per un primo piatto da favola

Quale pasta possiamo usare per valorizzare al massimo il cavolo nero e tutto il resto di questo condimento? Sempre meglio quella corta, non vi potete sbagliare. La ricetta originaria è quella con le orecchiette pugliesi, ma vanno benissimo penne, fusilli maccheroncini, conchiglie. Se però usate la pasta fresca e non quella secca, calcolate almeno 20 grammi in più per ogni commensale.

Ingredienti:

360 g pasta secca

300 g cavolo nero

6 pomodori secchi

12 olive taggiasche snocciolate

6 noci

2 spicchi di aglio,

1 cucchiaino di peperoncino

4 cucchiai di pecorino

5 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Preparazione:

Mettete a bollire una pentola di acqua per cuocere il cavolo nero e poi la pasta. Pulite il cavolo nero togliendo le coste, lavatelo e lessatelo per farlo intenerire. Tiratelo su con un mestolo forato tenendo l’acqua di cottura che servirà per cuocere la pasta.

Mettete in una padella grande, adatta a contenere tutti gli ingredienti compresa la pasta, 5 cucchiai di olio extravergine, i due spicchi di aglio pelati e i pomodori secchi tritati precedentemente ammollati per un’ora circa.

Soffriggete tutto senza fare scurire l’aglio, poi aggiungete il cavolo tagliuzzato, le olive sminuzzate, e per ultimo le noci a pezzettini. Insaporite con il peperoncino ma non salate perché a dare sapidità ci penserà il pecorino.

Cuocete la pasta, scolatela al dente e fatela saltare in padella, eventualmente aggiungendo un filo di olio e un pochino di acqua di cottura della pasta. Un paio di minuti bastano per fare insaporire tutto. Prima di servire, una generosa spolverata di pecorino e servite ben caldo.