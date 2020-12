Un primo piatto semplice da preparare, veloce e soprattutto molto molto sfizioso. Se avete in casa delle noci, il pranzo è servito!

Se siete alla ricerca di un’idea originale per stupire la famiglia con un primo piatto dell’ultimo minuto, le orecchiette con salsa di noci, sono la ricette giusta per voi.

Un piatto genuino, semplice, saporito, invitante e, particolare che non guasta molto economico ma ricercato nello stesso tempo. Scopriamo tutti gli ingredienti e la ricetta passo dopo passo.

Le noci: ingrediente perfetto per un primo piatto e ricche di proprietà benefiche

Le noci sono un frutto ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo. Fanno bene al nostro sistema nervoso per via dell’alto contenuto di magnesio ma sono anche ricche di grassi ottimi per la nostra salute. Questo frutto inoltre è ricco di vitamine, in particolare quelle di gruppo B ma anche di acido folico e di vitamina E.

Utilizzare le noci come fonte di ‘grassi buoni’ durante la giornata è una sana abitudine. Ottime per la colazione o per uno spuntino veloce, saranno uno snack sano da portare sempre con se e da proporre anche ai bambini.

Ma scopriamo come preparare questo ottimo primo piatto con le orecchiette ma che sarà molto buono anche con gli spaghetti. Scopri come preparare la pasta alla zozzona.

Orecchiette con salsa di noci: gli ingredienti e la ricetta

Preparare questo primo piatto sarà davvero veloce, vi basterà mettere la pila dell’acqua sul fuoco e preparare il condimento nel frattempo che le orecchiette siano pronte per essere scolate.

Gli ingredienti:

Per preparare le orecchiette in salsa di noci, avrete bisogno di:

500 grammi di orecchiette

300 grammi di noci

40 grammi di olio extravergine di oliva

sale quanto basta

pepe nero quanto basta

La ricetta

Per preparare questo squisito primo piatto, dovrete:

tritare molto finemente le noci

mettere a bollire una pentola d’acqua

salare e tuffare le orecchiette quando avrà raggiunto il bollore

versare in una ciotolina le noci tritate

aggiungere alle noci dell’olio di oliva e del sale

aggiustare di pepe bianco e aggiungere olio di oliva fino ad ottenere una salsa omogenea e cremosa.

scolare le orecchiette

versare le orecchiette nella salsa di noci e mescolare

servire il piatto ben caldo e decorarlo con qualche noce tritata in modo grossolano.

PixabayNon vi resta che mettervi ai fornelli e preparare questo primo piatto dell’ultimo minuto!