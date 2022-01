Zucchine in carrozza: golose come la mozzarella (e più leggere!)

Le zucchine in carrozza sono un antipasto facile e veloce, golosissimo ma vegetariano. Perfetto per mettere tutti d’accordo, ve lo chiederanno ancora e ancora!

Se morite dietro alla mozzarella in carrozza, impazzirete letteralmente per la sua variante più naturale.

Le zucchine in carrozza nascono nello stesso modo: due fette di pancarré (o pane per tramezzini), le zucchine, il prosciutto cotto che potete eliminare nella versione vegetariana e l’impanatura. Una ricetta facile per un antipasto da urlo.

Zucchine in carrozza, non solo fritte

Se volete evitare la frittura, le zucchine in carrozza possono anche essere cotte in forno. Appoggiatele tutte su una leccarda, un filo d’olio in superficie e poi infornate per 25 minuti a 180°.

Ingredienti:

16 fette di pancarrè senza crosta

250 g di mozzarella

4 zucchine medie

200 g prosciutto cotto

basilico fresco

5 uova

60 g farina

5-6 cucchiai di pangrattato

1 spicchio d’aglio

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

500 ml olio di semi di arachidi

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Lavate le zucchine, spuntatele eliminando le estremità e poi tagliatele a fettine sottili usando una mandolina. Se poi avete una buona abilità manuale potete anche affettare le zucchine con un coltellino ben affilato.

Quando sono tutte pronte, mettete a scaldare la griglia e noi appena ha preso calore cominciare a grigliare le fette di zucchine. Poi disponetele su un vassoio e conditele con l’olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale, una macinata di pepe fresco, qualche foglia di basilico fresco spezzettato a mano e lo spicchio di aglio tritato.

Lasciate insaporire tutto per 20 minuti e poi passate a comporre le zucchine in carrozza. Sul piano di lavoro mettete metà delle fette di pancarrè e su ognuna mettete 3-4 fettine di zucchine condite. Poi un paio di fettine di mozzarella, già tamponata con carta assorbente da cucina e una fettina di prosciutto cotto.

Ancora un pizzico di sale, poi chiudete le zucchine in carrozza con le altre fette di pancarrè e premete leggermente per farle aderire bene.

A quel punto tagliate a metà le zucchine in carrozza nel senso della diagonale ricavando una serie di triangoli tutti uguali. Passateli velocemente nella farina, poi nel piatto con le uova sbattute e infine nel pangrattato.

Non appena sono tutte pronte, piazzatele su un vassoio a riposare per 40 minuti in frigorifero e poi rifate la panatura. Senza ripassare nella farina che non serve più, ancora una volta nelle uova e poi nel pangrattato facendolo aderire bene. Ancora un riposo in frigo, questa volta per 20 minuti e siete pronte per la cottura.

Mettete a scaldare una padella oppure un tegame basso e largo con l’olio di semi di arachidi e quando arriva a 170° lasciate friggere un po’ di triangolini alla volta. Tirateli su con una pinza da cucina oppure un mestolo forato, adagiateli sulla carta assorbente da cucina o la carta per i fritti e servite subito.