Trucco occhi a 50 anni? L’ombretto prugna è la tua arma segreta!

Il makeup è uno strumento di fascino davvero molto potente e riesce sempre ad esaltare i punti di forza del volto di una donna o mimetizzare i piccoli difetti.

Il trucco occhi a 50 anni non deve per forza essere chiaro e poco visibile e l’ombretto prugna sembra essere davvero il prodotto giusto per mettere in risalto lo sguardo.

Chi lo ha detto che il trucco occhi a 50 anni debba diventare invisibile?

Uno sguardo maturo potrà essere valorizzato anche con sfumature più decise rispetto al vaniglia e al taupe, l’ombretto prugna per esempio rappresenta la giusta tonalità per mettere in risalto sia occhi chiari che scuri, definire lo sguardo con decisione restando sempre molto femminile ed elegante.

Trucco occhi a 50 anni: come preparare la pelle al makeup

La pelle della zona perioculare quando diventa matura appare sempre meno tirata e meno elastica, per questo necessita sempre di essere trattata con prodotti specifici, fortemente idratanti e nutrienti e di un massaggio tonificante dall’effetto tensore che regali un’effetto filler momentaneo per assicurare la una riuscita del makeup perfetta!

Una volta ben idratato potrà essere preparato al makeup occhi applicando un primer specifico che crei una base quanto più omogena sulla quale applicare gli ombretti senza incorrere nel fastidioso concentrarsi del trucco nelle pieghette della pelle.

Se cerchi in trucco occhi perfetto a 50 anni impara ad utilizzare il giusto correttore

Dopo aver applicato il primer occhi, bisognerà illuminare e schiarire tutta la zona e lo si potrà fare con il correttore o meglio i correttori giusti.

Per prima cosa parliamo della texture che sarà meglio utilizzare sulle pelli mature. Via libera a tutti i prodotti fluidi ma che assicurino la giusta copertura e assolutamente indispensabili i correttori cromatici che andranno stesi prima del correttore nude per neutralizzare occhiaie piuttosto scure.

Il correttore potrà essere picchiettato con le dita o ancor meglio con una spugnetta o un pennello specifico. Il prodotto in questo modo andrà a distribuirsi in modo uniforme.

L’applicazione della cipria corretta sarà decisiva nella riuscita di un bel makeup occhi a 50 anni, perché dovrà essere trasparente e leggera, applicata nella quantità di un velo e non dovrà assolutamente seccare la zona.

Perché l’ombretto prugna è perfetto per il trucco over 40

La tonalità prugna è il colore ideale per mettere in risalto lo sguardo, anche quello di donne più mature. Il makeup occhi è una passione che non si vorrebbe abbandonare mai. Prendiamo il caso di una donna che sin da giovane ha sempre amato il trucco occhi importante o ben definito come uno smokey eye. Sarà difficile per lei vedere i suoi occhi truccati con un velo di ombretto chiaro e un mascara.

L’ombretto coloro prugna, ma anche tendente al melanzana, sarà la tonalità giusta per creare un makeup deciso, ben sfumato e molto femminile senza appesantire lo sguardo.

Seguendo questo video tutorial della makeup artist Tiziana Zambelli, potrete realizzare un bellissimo ‘cat eye makeup’ sui toni del prugna.

Non vi resta che mettervi di fronte allo specchio e provare questo trucco davvero favoloso!