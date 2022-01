Makeup sopracciglia 2022: sono due i trend più glamour!

Il makeup sopracciglia 2022 vede contrapposte due tendenze diverse. Scopriamo quali sono e come prenderci cura delle nostre sopracciglia ogni giorno.

L’arco sopraccigliare è senza dubbio un punto di forza di ogni volto e in particolare caratterizzante per il volto femminile in particolare riguardo l’espressione.

Il trucco è sicuramente uno strumento importante per definire e rendere bellissimo anche l’arco sopraccigliare meno folto e il makeup sopracciglia 2022 continuerà a vedere il trionfo di quelle super naturali e foltissime a quelle fine e ben definite.

Sopracciglia perfette: la beauty routine per averle sempre impeccabili

Amare se stesse comporta anche prenderci cura dei piccoli particolari che definiscono la personalità, come le sopracciglia, troppo spesso dimenticate, depilate in tutta fretta e torturate con sedute di pinzette interminabili.

Premesso che, se si hanno delle belle sopracciglia folte, la loro definizione andrebbe sempre affidata ad un professionista dell’estetica che possa gestire la loro ricrescita e mantenerne la linea, se si sceglie la via del fai da te, lo si dovrebbe fare sempre con pazienza e criterio.

Quando si tratta di definizione e quindi di eliminare i peli in eccesso, si dovrà procedere con calma, mettendo ben in evidenza l’arco sopraccigliare che si vuol preservare, magari disegnandolo con una matita bianca ed eliminando solo i peli al di fuori di esso.

Le pinzette che si utilizzano dovranno essere perfette, con una punta non usurata e con una presa sicura. In questo modo il pelo si afferrerà saldamente e tirando si estirperà completamente senza spezzarlo. Utilizzare uno specchio che ingrandisca l’immagine sarà davvero molto utile per eliminare anche i peli più piccoli scongiurando di ‘pizzicare’ l’epidermide così delicata.

Dopo aver depilato le sopracciglia, si potrà applicare una crema lenitiva, come quella a base di calendula per ripristinare l’equilibrio della pelle.

Le sopracciglia ogni giorno potranno essere coccolate con l’applicazione di olio di ricino che le renderà forti, lucide e luminose.

Il makeup sopracciglia 2022: folte naturali o fine e ben definite, le due tendenze più glam!

In questo ultimo anno abbiamo visto trionfare in assoluto le sopracciglia folte, dall’aspetto naturale e pettinate verso l’alto. Questo stile continuerà a dettare tendenza ma si troverà in contrapposizione con il ritorno delle sopracciglia più fine e ben definite ma sempre dall’aspetto naturale.

Nessun effetto tattoo quindi ma soltanto delle sopracciglia più contenute e ordinate in grado di caratterizzare un arco sopraccigliare dalla linea pulita.

Quale scegliere? Non sarà soltanto la propria personalità ad aiutare nella scelta dell’uno o dell’altro stile ma anche la visione del nostro viso allo specchio.

Se si ha un ovale del viso importante, sarà senza dubbio poco consigliato avere delle sopracciglia fine questo perché enfatizzerebbero l’ovale un poco tondo. In questo caso delle belle sopracciglia folte e ordinate saranno perfette.

Per i visi più regolari via libera alle sopracciglia meno folte e più definite, perfetto l’effetto micro blanding che si può ottenere anche con il semplice makeup!