Anticipazioni Beautiful: guerra aperta tra Hope e Steffy

Anticipazioni Beautiful dall’America. Continua il triangolo amoroso che vede come protagoniste Hope e Steffy. Ecco cosa succederà questa volta

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni americane: Liam tradisce Hope con Steffy. La reazione di Hope non tarda ad arrivare…

Beautiful anticipazioni americane: Hope e Steffy si scontrano…

In queste nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 ci focalizzeremo enormemente sul famoso triangolo amoroso che vede come protagonisti Liam, Hope e Steffy. Ecco cosa succederà.

Secondo le nuove anticipazioni provenienti dall’America (vi ricordiamo che sono un anno avanti alla nostra programmazione italiana) il triangolo amoroso che vede come protagonisti Hope Logan, Liam Spencer e Steffy Forrester continua ad essere al centro dell’attenzione.

Infatti, se seguite le nostre anticipazioni saprete già di certo che Liam convinto che Hope l’abbia tradito con il suo ex Thomas Forrester, tradirà a sua volta la giovane figlia di Brooke con Steffy. Ciò creerà non poco scalpore nella storyline, soprattutto perché poco dopo Steffy risulterà incinta.

Per Hope si presagiranno periodi molto buii, sia perché il padre di suo figlio ovvero Thomas Forrester si ritroverà ricoverato in ospedale sia perché Liam l’ha tradita con la sua rivale storica, Steffy.

Inoltre a rendere tutto ancora più intrecciato la notte di passione di Steffy e Liam porterà conseguenze inaspettate. La giovane Forrester scoprirà di aspettare un bambino, ma chi è il padre? Liam o Finn, il ragazzo con cui è fidanzata? Nonostante la delusione del tradimento, il bel dottore resterà accanto a Steffy, disposto a perdonarla in qualsiasi caso. Non sarà così tollerante Hope che, al contrario di Finnegar, non ne vorrà più sapere di Liam.

Hope, venuta a sapere del tradimento di Liam e della possibilità che Steffy abbia un figlio da suo marito, andrà su tutte le furie e si recherà alla Forrester Creations per un confronto. Come è giusto che sia, Hope vuole sapere come sia stato possibile che Steffy abbia fatto l’amore con Liam.

La giovane Forrester proverà a giustificarsi che entrambi avevano bevuto troppo. Inoltre, la rassicurerà sul fatto di non volerle portare via il marito, dato che è innamorata di Finn. Nel frattempo Liam si renderà conto del grave errore che ha commesso ma sarà troppo tardi e Steffy sarà assalita dall’ansia al solo pensiero che il figlio che aspetta possa essere di Liam.

La stessa domanda divorerà Hope, che incolperà la Forrester di aver rovinato la sua vita e la sua storia d’amore: ”Come hai potuto sabotare il mio matrimonio, quanti drink hai dovuto versare nel bicchiere di Liam?”. LEGGI ANCHE –> Beautiful anticipazioni: scoperta choc per Liam, cambia tutto

Decisa a scoprire la verità, Steffy rassicurerà Hope promettendole di fare al più presto il test di paternità. Solo in questo modo potrà sapere se il figlio che aspetta è di Liam oppure, come spera, di Finn.