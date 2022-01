Anticipazioni Una Vita: nuovo matrimonio ad Acacias

Una Vita anticipazioni. Nuovo matrimonio in vista per gli abitanti di Acacias. Ecco chi sono i fortunati

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Arantxa e Cesareo verso il matrimonio? L’indiscrezione

Nelle nuove puntate di Una Vita, assisteremo a importanti cambiamenti. Uno fra tutti merita la nostra attenzione: Lolita sembra disposta a perdonare il tradimento del marito Antonito. Ma scopriamo i dettagli della questione.

Nelle recenti puntate di Una Vita in onda su Canale 5, ci saranno importanti cambiamenti e rivelazioni. Se da un lato faremo i conti con due matrimoni in crisi e sull’orlo della fine, quello di Genoveva e Felipe e quello di Antonito e Lolita, dall’altro lato avremo la possibilità di assistere a una lieta unione matrimoniale. Stiamo parlando di Arantxa e Cesareo.

Il ritorno improvviso di Arantxa (Gurutze Beitia) a calle Acacias farà da apripista ad una romantica dichiarazione d’amore. Infatti nelle prossime puntate italiane di Una Vita, l’ex domestica di Bellita (Maria Gracia) e Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) si riaffaccerà brevemente nel quartiere ed avrà un unico obiettivo: convincere Cesareo (Cesar Vea) a trasferirsi con lei in terra basca.

Al ritorno dall’Argentina di Arantxa, Cesareo si mostrerà estremamente entusiasta. Visto che non sarà mai riuscito a dimenticarla, il sorvegliante rinnoverà alla donna tutti i suoi sentimenti e, all’interno di una romantica serata, le farà sapere di essere ancora profondamente innamorato di lei.

Arantxa sarà ovviamente felice della dichiarazione da parte del sorvegliante e dopo aver ammesso di non poter fare a meno di vivere senza di lui le chiedere di andare a vivere insieme. Facendo lui una premessa: Arantxa prometterà a Cesareo che non dovrà avere a che fare 24 ore su 24 con le sue parenti.

Dato che i loro sentimenti saranno puri, Arantxa e Cesareo prenderanno in seguito la decisione di sposarsi ma, contrariamente ad ogni tipo di pronostico, non vorranno celebrare la loro unione a calle Acacias, bensì nel posto in cui andranno a vivere. Ciò non impedirà però al bizzarro Servante (David V. Muro) di organizzare una particolare festa di addio al celibato per lo sposo in un locale per soli uomini e ad improvvisarsi sacerdote, su richiesta di Fabiana (Inma Perez Quiros), per mettere su un matrimonio simbolico nei locali della pensione.

Tra i più felici per la notizia dello sposalizio ci saranno anche Bellita e Josè Miguel, i quali ribadiranno ancora una volta ad Arantxa che può sentirsi a tutti gli effetti un membro della loro famiglia in via dei tanti anni passati a prendersi cura di loro e di Cinta (Aroa Rodriguez).