Caterina Balivo: ecco com’è cambiata da Miss Italia ad oggi

Ricordate Caterina Balivo all’inizio della carriera? Ecco com’è cambiata la conduttrice da Miss Italia ad oggi, le foto.

Classe 1980, Caterina Balivo, nel 1999, ha partecipato a Miss Italia classificandosi terza. La partecipazione al famoso concorso di bellezza le apre le porte nel mondo dello spettacolo. Nel 2000, infatti, ha esordito come valletta di Fabrizio Frizzi nella 7ª edizione di Scommettiamo che…? e da allota la sua carriera non si è più fermata. Ha, infatti, condotto tante trasmissioni di successo come Festa Italiana, Detto fatto e Vieni da me.

Contemporaneamente ha trovato anche l’amore Guido Maria Brera che ha sposato nel 2014 e dal quale ha avuto due figli: Guido Alberto nato nel 2012 e Cora venuta al mondo nel 2017.

Caterina Balivo ieri e oggi: ecco com’è cambiata nel tempo

Caterina Balivo è una bellezza mediterranea. Capelli e occhi scuri, fisico longilineo ma con le forme al punto giusto e un sorriso radioso rendono la Balivo una delle donne italiane in assoluto più bella. Una bellezza che, dopo aver conquistato il pubblico di Miss Italia, ha fatto lo stesso con quello televisivo.

Sin dai tempi della partecipazione al concorso di bellezza più famoso in Italia, la Balivo lasciava senza fiato. Nel corso degli anni, la bellezza della conduttrice è rimasta immutata nonostante alcuni cambiamenti stilistici dovuti alle mode che cambiano.

Anche i capelli sono cambiati. La Balivo, all’inizio della carriera, sfoggiava una chioma folta e riccia. Oggi, pur avendo lo stesso colore, Caterina è solita avere dei capelli lisci la cui lunghezza varia in base alle esigenze. Oltre ad aver spesso avuto i capelli lunghi, la Balivo ha anche sfoggiato tagli più corti e sbarazzini che le calzano alla perfezione.

Riccia o liscia, capelli corti o lunghi, la bellezza della Balivo è indiscutibile come sostengono i fan commentando tutte le foto che pubblica su Instagram. Caterina, dunque, con la sua bellezza, è pronta ad incantare nuovamente i telespettatori di Raiuno. Da venerdì 11 febbraio, infatti, farà parte della giuria de Il cantante mascherato accanto a Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e un quarto giudice che non è stato ancora svelato.