È stata un’allieva di Amici insieme a Elodie: oggi è irriconoscibile

È stata una ex allieva di Amici insieme a Elodie. Ora è decisamente irriconoscibile! Ecco di chi si tratta.

L’abbiamo vista come allieva al talent Amici e ora è una cantautrice di successo totalmente irriconoscibile.

Stiamo parlando di Chiara Grispo, cantautrice e musicista italiana. Nel 2016 ha preso parte alla quindicesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, facendosi notare per il suo indubbio talento.

All’epoca aveva soltanto 18 anni ma ha stupito tutti perché ancor prima di entrare nella scuola aveva inciso diverse canzoni sia in italiano che in inglese e aveva già un discreto numero di followers.

Chiara ha fatto incetta di complimenti durante la sua partecipazione al programma (pur ricevendo qualche critica dalla severissima Loredana Bertè) e ha potuto inoltre duettare con artisti di grande spessore come Nek.

Successivamente ha pubblicato il suo primo album, Blind, e ha aperto il concerto dei Modà allo Stadio San Siro di Milano. Ha inoltre dato la voce a Vaiana nel film Disney Oceania e ha rilasciato di goli di successo come Since you left me (2018) e Wrong or Right (2020).

Oggi appare però completamente diversa rispetto al passato ed è intenta a promuovere il suo nuovo lavoro discografico.

È stata un’ex allieva di Amici: oggi è irriconoscibile

Chiara è tornata di gran carriera al centro dell’attenzione a gennaio di quest’anno con la pubblicazione del brano inedito Come Cenere. un brano in cui la cantante ha trasposto tutti i sentimenti contrastanti e le inquietudini da lei vissute negli ultimi anni. Ha infatti ammesso che “Se sto male scrivo perché mi aiuta. Se sto bene scrivo per stare meglio”.

La ballad Come Cenere rappresenta la sua rinascita come artista e celebra la nuova consapevolezza di sé stessa acquisita dopo anni di gavetta nel mondo della musica. Il brano è tipicamente pop, ma presenta interventi elettronici decisamente innovativi che rompono gli schemi con il tipico repertorio musicale dell’artista.

Per i prossimi mesi è atteso il rilascio di altre canzoni appartenenti al nuovo album e i fan sono già in delirio!