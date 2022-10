Sono le scarpe del momento, ma anche costosissime! Ecco come averle ad un prezzo inimmaginabile!

Le scarpe del momento sono le più trendy e le più richieste in circolazione! Tutte le personalità più influenti della moda le indossano nei propri look street style e anche noi vogliamo averle. Ma come fare senza spendere una fortuna?

Le tendenze del momento sono chiare e dicono che le scarpe del 2023 sono basse, sportive, ma super stilysh. Quali sono? I mocassini! Ma non il modello classico, quello con la suola carrarmato effetto anfibio! C’è solo un problema: il mocassino del brand originale del modello di tendenza costa veramente tantissimo! E noi come facciamo a seguire le tendenze senza svuotarci i conti in banca? Con questa guida di stile targata CheDonna!

Da Hailey Bieber a Kendall Jenner, per passare per Bella Hadid e arrivare in Italia con Chiara Ferragni e Giulia De Lellis. Tutte loro hanno indossato nei loro look street style le scarpe del momento, ovvero i mocassini in eco pelle dalla suola maxi!

Abbinabili letteralmente in tutti i look, i mocassini sono diventati le scarpe simbolo di questi anni, in cui si cerca comodità ma mai banalità. Gli outfit che indossiamo devono essere pratici per affrontare la vita frenetica di tutti i giorni ma devono anche seguire le tendenze ed essere unici.

Quale scarpa meglio del mocassino per riuscire in questa impresa? C’è solo un problema: il prezzo veramente inarrivabile.

Il modello più di tendenza in assoluto è firmato Prada, e il costo parte da € 890, in base alla tipologia della scarpa.

Sicuramente non è un costo che si può affrontare a cuor leggero, soprattutto se pensiamo si tratta di una scarpa, che con l’utilizzo si rovinerà necessariamente.

Allora come poter fare se vogliamo indossare questo modello di scarpa senza spendere una cifra così importante? Scopriamolo insieme!

Le scarpe del momento sono i mocassini di Prada! Ecco come averle di brand e prezzi diversi!

L’acquisto delle scarpe ha sempre diviso l’opinione pubblica, perché in molti preferiscono spendere cifre importanti per acquistare un paio di scarpe di qualità, altri invece scelgono per il prezzo basso, così da poterne acquistare tante. In grandi linee la scarpa giusta deve essere comoda e di buona qualità, per donare confort a chi la indossa. Ma occhio ai prezzi esagerati, perché a volte proprio non ne vale la pena!

Veniamo a noi: come avere le scarpe del momento senza consumare tutto il nostro stipendio? Ci sono due modi:

il primo è quello di acquistare un mocassino di marca, di buona qualità, duraturo nel tempo, ma che non costi un esagerazione. Ad esempio il brand Dr. Martens propone un modello diventato virale e dal prezzo più idoneo. Il modello è Adrian, e in base all’altezza della suola esistono vari prezzi, da € 169 fino a € 219. Il prezzo non è bassissimo ma è giusto per una scarpa di qualità e che potremo utilizzare per molto tempo!

di buona qualità, duraturo nel tempo, ma che non costi un esagerazione. Ad esempio il brand propone un modello diventato virale e dal prezzo più idoneo. Il modello è Adrian, e in base all’altezza della suola esistono vari prezzi, da € 169 fino a € 219. Il prezzo non è bassissimo ma è giusto per una scarpa di qualità e che potremo utilizzare per molto tempo! il secondo modo è quello di scegliere un modello di mocassino a basso costo! SheIn ad esempio offre un mocassino in eco pelle dalla suola carrarmato al costo di € 20,50. A proposito, Sciarpe in autunno! Scopri il modo più trendy per indossarle!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista il mocassino e come acquistarlo ad un prezzo vantaggioso!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le ultime novità dal mondo del fashion!