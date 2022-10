Sciarpe in autunno! Scopri il modo più trendy per indossarle!

Le sciarpe in autunno sono i tuoi accessori preferiti? Allora ecco la guida di stile che fa per te! Scopri come indossare la sciarpa nei tuoi look per essere sempre in linea con tutte le tendenze del momento! Iniziamo!

Gli accessori sono l’elemento creativo nei nostri look. Ci donano unicità e particolarità. Esistono in commercio tantissime tipologie di accessori, ma poche sono veramente utili. A volte anche essenziali. Uno degli accessori di cui non possiamo fare a meno in autunno, e soprattutto in inverno è la sciarpa. Non tutti sanno però che questo è anche l’accessorio più in voga per le prossime stagioni. Allora uniamo la comodità allo stile e vediamo come indossare la sciarpa ed essere al top!

C’è chi non ne può fare a meno, chi invece non la sopporta. Molti invece la utilizzano solo come accessorio per colorare i propri look. Di cosa stiamo parlando? Dell’accessorio che divide più di tutti l’opinione pubblica: la sciarpa.

Nata come capo di protezione per gola e orecchie nelle stagioni fredde, la sciarpa è poi diventata un elemento elegante e di tendenza.

Come tutto nell’abbigliamento, anche le sciarpe hanno sentito l’influenza delle tendenze nel corso degli anni e questi accessori così indispensabili hanno avuto dei momento difficili negli ultimi anni, quasi a scomparire.

Questo autunno tutto sarà diverso, perché le sciarpe hanno preso piede tra le tendenze del momento e dobbiamo averle assolutamente se ci definiamo delle vere guru dello stile.

Ma quale modello scegliere? E come indossarla? Scopriamolo insieme!

Le sciarpe in autunno 2022 saranno grandi, di lana e in tinta con il cappotto! Per un look super chic!

L’autunno che stiamo vivendo e l’inverno prossimo sono stagioni caratterizzate dai colori! Mai il fashion ha sprigionato per le stagioni fredde collezioni colorate e vivaci. Giacche viola, cappotti fucsia e chi più ne ha più ne metta. Gli accessori, quindi, non sono da meno, e le sciarpe dell’autunno 2022 dovranno essere maxi e colorate!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come dover scegliere le nostre sciarpe in autunno per essere super trendy:

di lana grossa : come avevamo già visto questa estate la lavorazione all’uncinetto è tornata di tendenza. Questo trend prosegue anche in inverno e trova terreno fertile tra le sciarpe. Infatti i modelli più di tendenza dovranno essere lunghe e fatte di lana grossa all’uncinetto. Da indossare come una mega collana oppure come mantella. L’importante è che sia maxi.

: come avevamo già visto questa estate la lavorazione all’uncinetto è tornata di tendenza. Questo trend prosegue anche in inverno e trova terreno fertile tra le sciarpe. Infatti i modelli più di tendenza dovranno essere lunghe e fatte di lana grossa all’uncinetto. Da indossare come una mega collana oppure come mantella. L’importante è che sia maxi. ton sur ton: una tendenza completamente nuova, invece, è quella di scegliere la sciarpa dello stesso colore del cappotto che stiamo indossando. In questo modo il total outfit sarà monocromatico e super chic! A proposito, Ami le maglie aderenti? Ecco tre buon motivi per cui non dovresti indossarle così!

Abbiamo visto come scegliere ed indossare le nostre sciarpe in autunno. Non ci resta che munirci di tutto il necessario e creare un look con i fiocchi! Per essere sempre al top e al passo con tutte le tendenze!