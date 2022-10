Black Friday 2022: i prodotti Dyson da tenere d’occhio

Arrivano delle ottime occasioni per coloro che da tempo desiderano un prodotto Dyson ma che hanno sempre rimandato l’acquisto per via del prezzo eccessivo. Se infatti è vero che l’aspirapolvere e gli altri articoli di questo brand sono eccezionali, è altrettanto vero che hanno costi per molti inaccessibili. Fortunatamente però manca pochissimo al Black Friday 2022 e non c’è occasione migliore per acquistare un Dyson scontato! Durante il venerdì nero infatti, che quest’anno cade il 25 novembre, negozi come MediaWorld propongono delle promozioni davvero imperdibili.

Quando si tratta dei prodotti Dyson Black Friday e Cyber Monday rappresentano delle occasioni d’oro per risparmiare. Per non farsele sfuggire però è importante sapere quali sono i prodotti da tenere d’occhio: quelli che rischiano di esaurire più rapidamente. Vediamoli insieme.

# Dyson V8

Il Dyson V8 è ormai un modello storico: il primo aspirapolvere del marchio che ha riscosso un successo davvero strepitoso. Negli anni successivi, sono uscite altre versioni, dotate di tecnologie più avanzate e di funzionalità extra che non troviamo in questo modello. Eppure, il Dyson V8 continua ad essere ad oggi uno dei più consigliati in assoluto tra tutti gli aspirapolvere del brand. Vale dunque la pena prenderlo in considerazione, anche perché in occasione del Black Friday lo si può portare a casa ad un prezzo davvero bassissimo!

# Dyson V11

Il Dyson V11 non è l’ultimo modello uscito per quanto riguarda la gamma di aspirapolvere del brand, ma come il V8 è tra i più amati e consigliati. Vale dunque la pena approfittarne se si trova un’offerta in occasione del Black Friday, perché questo è un prodotto che di certo non rischia di deludere le aspettative.

# Dyson Airwrap

Uscendo dalla categoria dell’aspirapolvere, troviamo un altro prodotto di punta del marchio ossia il Dyson Airwrap: lo styler che ha conquistato tutte le donne e che rappresenta un vero e proprio oggetto del desiderio per moltissime. In questo apparecchio è possibile trovare infatti tutto il necessario per una messa in piega perfetta, come dal parrucchiere. Il Dyson Airwrap infatti non si limita ad asciugare i capelli con la tecnologica ciclonica di ultimissima generazione, ma permette anche di creare boccoli, onde morbide, un liscio perfetto senza alcuna fatica e in pochissimo tempo. Un vero e proprio alleato per ogni donna, che di certo in occasione del Black Friday sarà preso d’assalto.

# Dyson Purifier

Un ultimo prodotto del marchio da tenere sott’occhio in occasione del Black Friday è il Dyson Purifier, ossia il purificatore d’aria che si può acquistare anche nella versione completa di funziona deumidificatore. Questo apparecchio ha riscosso già un grandissimo successo e permette di ripulire l’aria in casa, eliminando smog, polveri sottili e batteri. Con il prossimo Black Friday, sicuramente si troveranno diversi modelli di Dyson Purifier in offerta a prezzi scontati e vale di certo la pena approfittarne. Si tratta d’altronde anche di una bella idea regalo, per i genitori o per gli amici che necessitano di un purificatore d’aria di buona qualità.