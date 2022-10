Sonia Bruganelli ha da poco fatto una rivelazione davvero inaspettata sulla collega del GF Vip Orietta Berti che ha stupito tutti ecco cosa ha dichiarato.

la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e la cantante Orietta Berti sono le opinioniste della nuova edizione del GF vip e hanno già avuto modo di distinguersi con i loro diversissimi caratteri e personalità. Se la Bruganelli ha sempre dato prova di possedere una lingua molto tagliente ed è spesso molto dura nei suoi giudizi sui vari concorrenti, la Berti si è dimostrata molto più pacifica e placida della collega. Forse un po’ troppo, almeno a detta di Cristiano Malgioglio.

Eppure la Bruganelli ha dichiarato che la Berti è molto diversa nella vita reale rispetto a come appare sul piccolo schermo. Insomma, la famosa cantante di Fin che la barca va ha davvero una personalità da ‘Dottor Jekill e Mr. Hyde’! Ecco com’è davvero Orietta nella vita di tutti i giorni.

Sonia Bruganelli, rivelazione inaspettata su Orietta Berti: ecco com’è in realtà

Secondo la moglie di Bonolis, Orietta Berti sarebbe in realtà molto più ‘cattiva’ rispetto a come si mostra in Tv. Questo, secondo lei, perché deve ancora ‘sciogliersi’ all’interno del programma.

“Con Orietta Berti mi trovo benissimo, in tv dice cose carine ma fuori le telecamere dice cose cattivissime. Ma veramente eh. Si sta ancora sciogliendo, secondo me potrà tirar fuori delle ‘oriettate’ evidenti”, ha dichiarato la Bruganelli (di cui ha recentemente parlato proprio Bonolis), che l’anno scorso si era scontrata molte volte con la nemica di sempre Adriana Volpe.

Che Orietta sapesse il fatto suo l’aveva dimostrato già qualche mese fa, quando aveva espresso una (severissima) opinione sull’ex divo del GF Vip Alex Belli e sua moglie Delia Duran.

Sonia ha poi espresso la sua opinione anche sul caso Marco Bellavia: “Marco Bellavia ha vissuto una situazione non facilissima là dentro”, ha asserito l’opinionista. “Credo che anche lui abbia sopravvalutato la sua forza di farcela là dentro. Anche perché là dentro è vero che non si sono comportati benissimo, ma è altrettanto vero che nessuno era pronto ad immaginarsi una sofferenza e un disagio psichico così evidente”. “L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono?”, Aveva sbottato. Insomma, sembra che il meglio sé Orietta lo debba ancora dare al Gf Vip…