L’olio corpo fai da te renderà la tua pelle impeccabile: se hai finito i tuoi prodotti, non temere, c’è una tecnica infallibile! Non lasciarti scappare questo trucco di bellezza.

La beauty routine non è soltanto una coccola “estetica”, ma molto di più. Prendersi cura di sé significa sapersi amare, soprattutto perché tutti i nostri imperdibili trucchetti non sono vizi, ma dei suggerimenti assolutamente naturali che possono davvero procurarti un benessere psichico e mentale di un certo livello. Quindi, se vuoi sfruttare qualche rimedio furbo ed astuto, non perdere tempo: è più facile a farsi, che a dirsi!

La crema idratante è senza dubbio tra i cosmetici più importanti del tuoi beauty. In primis, perché la pelle necessita di essere idratata, e questo non avviene soltanto con l’acqua e l’alimentazione. E’ necessario compiere dei piccoli gesti, come la detersione e l’idratazione, ogni volta che si applica il make-up e si va a dormire.

La pelle deve respirare, e ciò è possibile solo se si prendono i giusti accorgimenti. Se non si cura la pelle di tutto il corpo, non solo del viso, non solo si rischia di danneggiarla esteticamente, ma si favorisce l’invecchiamento cutaneo.

Quindi le tre regole di base che valgono per tutti i tipi di pelle, indistintamente da qualsiasi caratteristica sono: detersione, idratazione e protezione. La metti la crema solare? Anche questa serve per garantire il benessere, e va messa in tutto il corpo specialmente quando vai in spiaggia o in piscina.

Al momento, le temperature si stanno abbassando e al mare non si va più, ma i raggi del sole sono comunque potenti, e possono andare oltre il tuo make-up! Sai che esistono delle creme solari che idratano al contempo? E’ una giusta soluzione del mondo della cosmesi.

Ma se all’improvviso ti ritrovi senza, hai poco tempo, e vuoi una soluzione pratica, rapida e soprattutto economica: affidati ai rimedi naturali, e non sbaglierai mai! C’è la possibilità di ricreare un olio corpo che con le sue proprietà elasticizzanti risolve tutti i tuoi problemi.

Olio corpo che rende la tua pelle perfetta, ricetta fai da te

Sai da dove proviene il rimedio? Dall’unicità di Madre Natura: i frutti della terra, sono i migliori per la tua salute! Si tratta di un rimedio in parte poco conosciuto, ma che davvero ti farà totalmente rivoluzionare il modo in cui ti prendi cura di te. La particolarità sta nelle proprietà, ma anche nel fatto che questo trucchetto ha innumerevoli vantaggi.

Il primo beneficio è di tipo economico: non costa nulla, soprattutto puoi riutilizzarlo in diversi contesti! Dalla cosmesi alla cucina, insomma ti stiamo per proporre una soluzione universale che va bene per la tua pelle e le tue tasche.

Inoltre, si tratta di un trucco ecosostenibile, perché non crea alcun danno a nessuno. Infatti, oltre a non inquinare, qualora non dovessi “trovarti bene”, impossibile, ma può accadere, di sicuro non crea i danni delle creme in commercio.

Per quanto possano sembrare efficaci, in realtà a lungo andare danneggiano inevitabilmente la pelle. Perché comunque contengono delle sostanze chimiche e tossiche, se non anche plastiche e metalli, che di conseguenza faranno ammalare il tuo corpo.

Quindi, prendi carta e penna, perché la tua soluzione è: nei semi d’uva! Il trucco di bellezza che renderà il tuo “corpo uno schianto”, morbido, luminoso e profumato, è l’olio di vinaccioli.

Appunto, si tratta di un olio molto utilizzato nel settore alimentare e anche nella cosmesi, e lo si estrae dai semi d’uva. Le sue proprietà benefiche sono uniche perché è davvero l’anti-age perfetto, e contribuisce a schiarire le macchie più scure che si consolidano nell’epidermide.

Questo perché contiene l’acido linoleico che determina la formazione dei lipidi sulla pelle, e garantisce l’idratazione di cui ha bisogno. Se hai la pelle secca, oppure subisci i danni dell’inquinamento, con le polveri e lo smog, è la soluzione più efficace. Soprattutto se ti avanza grazie all’Omega-6 che contiene lo puoi usare per condire le insalate, e stabilizzare il colesterolo, rendendo le arterie e i vasi sanguigni in salute.

Come prepararlo? Ti bastano 150 g di olio di vinaccioli, un cucchiaino di olio di mandorla o di argan, scegli quello che preferisci, 2 perle di Vitamina-E e 10 gocce di olio essenziale alla lavanda.

L’olio corpo si applica sulla pelle leggermente umida, ne basta un goccio senza esagerare, e si massaggia finché non si assorbe. Gli ingredienti sopra citati si mescolano insieme, et voilà il segreto di bellezza è pronto!

Protegge dalle scottature ed anche dal freddo, appunto se si è stati per troppo tempo sotto il sole è un unguento rinfrescante, e se la pelle è secca la nutre. Insomma, va bene in ogni caso!

Lo si conserva lontano dalla luce e da fonti di calore, basta che sia un luogo asciutto e contenuto.