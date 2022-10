“Sonia Bruganelli ha creato problemi”: Bonolis non si contiene e sgancia la bomba

Sonia Bruganelli ha creato non pochi problemi. A dirlo non sono i concorrenti del Grande Fratello Vip, ma suo marito Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli è ormai una colonna portante del GF Vip di Alfonso Signorini, che per il secondo anno consecutivo l’ha voluta al suo fianco nel ruolo di opinionista insieme alla new entry Orietta Berti.

La Bruganelli, anche quest’anno, ha diviso come non mai il pubblico del piccolo schermo degli italiani. C’è infatti chi l’apprezza per la sua schiettezza e c’è chi invece non riesce a superare il mancato rinnovo di Adriana Volpe, sua acerrima nemica, ma che cosa ne pensa di tutto questo Paolo Bonolis, nonché suo marito e colonna portante della televisione?

Il mistero è stato presto risolto in quanto a rivelare come stanno le cose è stato il diretto interessato durante il corso di una recente intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin per Verissimo ammettendo che l’atteggiamento assunto da sua moglie ha creato non pochi problemi, ma attenzione perché nulla, come al solito, è come sembra.

Paolo Bonolis rompe il silenzio su Sonia Bruganelli al GF Vip: “Donna intelligente e brillante”

Paolo Bonolis su Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip, dove il matrimonio di una concorrente ha sconvolto il pubblico, sembrerebbe avere le idee ben chiare e durante il corso della sua intervista da Silvia Toffanin ha rivelato che cosa ne pensa a riguardo:

“Lei è molto brava, molto lucida” ha esordito senza troppi giri di parole, rivelando di aver apprezzato il mondo in cui la sua consorte si sta approcciando per il secondo anno consecutivo al reality show di successo di canale 5, che si appresta ad andare incontro all’edizione più lunga di sempre.

“Poi ha una peculiarità che talvolta in casa ha creato problemi ma li ha anche risolti: non si tiene un cecio in bocca!” ha poi dichiarato, rivelando che la Bruganelli ha lo stesso medesimo atteggiamento, nel bene o nel male, anche nella vita quotidiana. “Per quel programma va benissimo come caratteristica. È una donna intelligente e brillante“ ha poi concluso, promuovendo a pieni voti il percorso di sua moglie in questa inedita veste di opinionista.