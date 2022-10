Francesca Chillemi, bomba su Can Yaman: “Quando non c’è, manca”

Francesca Chillemi ha lanciato una bomba davvero clamorosa sul compagno di set Can Yaman, per il quale nutre una stima profonda…o forse qualcosa in più?

Francesca Chillemi e Can Yaman hanno dimostrato di avere un chimica particolare sia sul set che fuori dal set. La coppia di attori ha recitato insieme nella nuova serie Viola come il mare, che sta ottenendo un grande successo di pubblico. Ora che le riprese sono finite, però, pare che Francesca (e non solo lei) senta molto la mancanza della sua co-star.

Sul set della serie, infatti, i due hanno legato molto e Francesca si è impegnata a perfezionare l’italiano di Yaman, che come si sa è di origine turca. Can, dal canto suo, è rimasto molto affascinato non solo dalla bellezza di Francesca ma anche dalla sua simpatia. Il feeling tra i due, d’altronde, era più che evidente anche durante la loro ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin. Proprio dalla Toffanin, Francesca è tornata insieme alla collega Chiara Tron per discutere del successo Viola come il mare, e ha pronunciato parole colme di ammirazione per Can.

Francesca Chillemi, bomba inaspettata su Can Yaman

Nel salotto frequentatissimo di Silvia Toffanin Francesca Chillemi ha dichiarato di provare una grande stima nei confronti del suo collega e amico Can Yaman.

“Quando non c’è ci manca: sul set è stato un po’ il nostro fratello maggiore. Francesca invece ha sempre avuto il ruolo di madre” ha ammesso Tron “È molto pratica e anche sul set cerca di tenere la situazione sotto controllo. A volte anche fuori dalle sue competenze, proprio come fanno le madri. Per Can Yaman è stata anche una buona maestra d’italiano”.

La Chillemi (che ha sempre avuto un gusto notevole in fatto di look) ha confermato di aver aiutato Can con l’italiano ma di non avere doti particolari come insegnante, dal momento che l’affascinante attore conosceva già piuttosto bene la lingua anche prima di incontrarla sul set. “Can è bravissimo. Ormai ha una padronanza della lingua da far invidia. Non sbaglia mai un congiuntivo e non è facile. È veramente fenomenale”.

Sono ancora molte, a ogni modo, le persone che sperano che tra Can e Francesca scoppi la famosa scintilla (soprattutto dopo la loro ultima intervista Verissimo). Per ora i due hanno confermato di essere solo amici, e di nutrire solo molto affetto l’uno per altra. D’altronde non bisogna dimenticare che la Chillemi è attualmente fidanzata. Che le cose possano cambiare nel prossimo futuro? Impossibile dirlo, perlomeno al momento…