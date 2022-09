Francesca Chillemi sensuale: sorriso radioso e look total black da sogno

Francesca Chillemi sempre più bella e sensuale: sorriso radioso, pelle abbronzata e un vestito total black elegante assolutamente da sogno.

Un sogno! E’ questo il commento più gettonato sotto la un video in cui Francesca Chillemi sfoggia tutta la sua bellezza lasciando, come sempre, i fan senza parole. Bellissima, semplice e naturale, l’ex Miss Italia posa in un breve filmato in cui incanta sfoggiando non solo la sua bellezza, ma anche il suo sorriso meraviglioso.

Un vero incanto di fronte al quale è difficile restare impassibile. La Chillemi, infatti, è una delle donne del mondo dello spettacolo amata da donne, uomini e bambini. Tutti, senza distinzione d’età, di fronte alla sua bellezza, si inchinano e la inondano di complimenti.

Francesca Chillemi, la bellezza lascia senza fiato: che splendore

Tra le vincitrici più amate della storia di Miss Italia, la Chillemi ha fatto compagnia, per tutta l’estate, ai fan con le sue foto strepitose. In tutte le immagini che sceglie di condividere sul suo profilo Instagram, la Chillemi che, dal 30 settembre, tornerà in tv con la fiction Viola come il mare in cui recita accanto a Can Yaman e che sarà trasmessa in prima serata su canale 5, si mostra sempre senza filtri e con un trucco appena accennato e assolutamente naturale.

Mora, con i capelli e gli occhi scuri, le labbra carnose e una pelle ambrata, resa ancora più bella dall’abbronzatura, la Chillemi incanta nella foto che vedete qui in basso.

Una bellezza a cui è difficile resistere e che, in questa foto, è esaltata dall’abito total black che esalta le curve dell’attrice. “Stupenda come sempre”, scrive una ragazza. “Meravigliosa”, aggiunge un’altra. E ancora: “Assolutamente irresistibile”, “Sei ogni giorno più bella”, “Strepitosa come sempre”, “Sei un raggio di sole”, “Semplicemente divina”.

Tanti i complimenti delle donne per l’ex Miss Italia che tornerà in onda anche nei panni di Azzurra nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti e che, come sottolineano i suoi fan che la seguono sempre con tanto affetto e che non vedono l’ora di vederla sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia, diventa ogni giorno più bella.